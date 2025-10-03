«Спартак» нанес СКА третье подряд поражение в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Московский «Спартак» обыграл петербургский СКА со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Александр Беляев (38-я минута), Павел Порядин (39) и Никита Коростелев (46). У проигравших отличился Валентин Зыков (27).

СКА потерпел третье поражение подряд.

«Спартак» набрал 13 очков в 11 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 12 очками в 11 встречах расположился на седьмой строчке.

В следующем матче «Спартак» 5 октября примет магнитогорский «Металлург», СКА днем позже в гостях встретится с ярославским «Локомотивом».

Другие результаты дня:

«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1;

«Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 5:1;

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 3:5.