«Спартак» нанес СКА третье подряд поражение в КХЛ
Московский «Спартак» обыграл петербургский СКА со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Александр Беляев (38-я минута), Павел Порядин (39) и Никита Коростелев (46). У проигравших отличился Валентин Зыков (27).
СКА потерпел третье поражение подряд.
«Спартак» набрал 13 очков в 11 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 12 очками в 11 встречах расположился на седьмой строчке.
В следующем матче «Спартак» 5 октября примет магнитогорский «Металлург», СКА днем позже в гостях встретится с ярославским «Локомотивом».
Другие результаты дня:
«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1;
«Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 5:1;
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 3:5.
