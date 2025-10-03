«Авангард» обыграл «Локомотив» в матче лидеров КХЛ

Первая очная встреча команд в сезоне завершилась со счетом 4:1 в пользу омичей

Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»

Омский «Авангард» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Рашевский (13-я минута), Павел Леука (34), Василий Пономарев (35) и Николай Прохоркин (41). У проигравших отличился Мартин Гернат (31).

Главным тренером «Локомотива» является канадец Боб Хартли, который в нынешнем сезоне вернулся в КХЛ. В 2021 году он привел «Авангард» к первому чемпионству в истории, после чего покинул команду.

На 40-й минуте матча форвард «Локомотива» Александр Радулов получил дисциплинарный штраф до конца игры.

«Авангард» набрал 18 очков в 11 матчах и продолжает занимать первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 18 очками в 12 играх лидирует на Западе.

В следующем матче «Авангард» 6 октября примет екатеринбургский «Автомобилист», «Локомотив» в тот же день дома сыграет с петербургским СКА.