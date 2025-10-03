РФС поддержал решение судьи не удалять Акинфеева в матче с «Балтикой»
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС поддержала решения Сергея Иванова по двум спорным эпизодам матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой». Об этом сообщается на сайте РФС.
Встреча прошла 28 сентября и завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0. Победный гол на пятой компенсированной минуте забил Игорь Дивеев. «Балтика» обратилась в ЭСК РФС по неудалению голкипера Игоря Акинфеева на 42‑й минуте и по засчитанному голу на 95‑й минуте из-за фола Данила Кругового перед взятием ворот.
В конце первого тайма у игрока «Балтики» Кевина Андраде и Акинфеева произошла стычка, оба игрока получили желтые карточки. В калининградском клубе считали, что вратаря нужно было удалять.
ЭКС РФС постановила, что действия Акинфеева в конфликте с Андраде, инициированном соперником, «нельзя расценивать как агрессивные, поскольку он не применял чрезмерную силу или жестокость». «Поведение игрока «Балтики» и вратаря ЦСКА носило неспортивный характер, в связи с чем две желтые карточки, вынесенные им судьей в данной ситуации за неспортивное поведение, — верное решение», — говорится в решении.
Также ЭСК решила, что Иванов правильно не зафиксировал нарушение правил со стороны Кругового перед забитым голом.
ЦСКА (21 очко, первое место) прервал беспроигрышную серию «Балтики» (17 очков, пятое место) из девяти матчей — рекордную для команд, вышедших в топ-дивизион чемпионата России. В 11-м туре ЦСКА примет в московском дерби «Спартак» 5 октября, а «Балтика» в тот же день примет махачкалинское «Динамо».
