Лучший бомбардир плей-офф КХЛ не пробился в основу клуба Овечкина

Канадский форвард Шелдон Ремпал летом покинул «Салават Юлаев» и подписал контракт с «Вашингтоном», но «Кэпиталз» выставили его на драфт отказов за несколько дней до старта нового сезона НХЛ

Шелдон Ремпал (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Вашингтон Кэпиталз» выставил на драфт отказов канадского форварда Шелдона Ремпала, который в прошлом сезоне был лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ.

В течение 24 часов хоккеиста сможет забрать в свой состав любой клуб НХЛ. Пресс-служба «Кэпиталз» отметила, что 29-летний Ремпал выставлен на драфт отказов, чтобы его можно было отправить в фарм-клуб.

Ремпал провел один сезон в КХЛ, а летом подписал однолетний контракт с «Вашингтоном», сыграл в двух предсезонных матчах (без набранных очков), но пробиться в состав основной команды пока не сумел.

В прошлом чемпионате «Фонбет» — КХЛ Ремпал в 68 матчах в составе «Салавата Юлаева» набрал 61 (31+30) очко и стал четвертым в списке лучших бомбардиров сезона. В плей-офф канадец возглавил список лучших бомбардиров КХЛ, несмотря на то что «Салават» не вышел в финал Кубка Гагарина, — в 19 играх он набрал 21 очко (8+13).

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.