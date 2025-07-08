Лучший бомбардир плей-офф КХЛ перешел в клуб Овечкина

Канадский форвард Шелдон Ремпал покинул «Салават Юлаев» и подписал контракт с «Вашингтоном»

Шелдон Ремпал (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал покинул «Салават Юлаев». Об этом сообщается на сайте уфимского клуба.

29-летний форвард провел в России один сезон. В прошлом чемпионате «Фонбет» — КХЛ Ремпал в 68 матчах набрал 61 (31+30) очко и стал четвертым в списке лучших бомбардиров сезона. В плей-офф канадец возглавил список лучших бомбардиров КХЛ, несмотря на то что «Салават» не вышел в финал Кубка Гагарина — в 19 играх он набрал 21 очко (8+13).

RMNB сообщил, что Ремпал подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на сумму $775 тыс.

В НХЛ Ремпал ранее играл в системах «Лос-Анджелес Кингз», «Каролина Харрикейнз», «Ванкувер Кэнакс» и «Вегас Голден Найтс», но провел только 21 матч и набрал 3 (2+1) очка.

«Вашингтон» в прошлом сезоне занял первое место в Восточной конференции, а по ходу сезона капитан команды Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ. В плей-офф «Вашингтон» уступил «Каролине» в 1/4 финала.