Спорт⁠,
0

Роман Ротенберг рассказал, какие сборные сыграют в Кубке «Первого канала»

Три сборные сыграют в Кубке «Первого канала» по хоккею в Новосибирске
На турнире в Новосибирске выступят команда «Россия 25», а также сборные Белоруссии и Казахстана
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Команда «Россия 25», а также сборные Белоруссии и Казахстана примут участие в Кубке «Первого канала» в этом году. Об этом ТАСС сообщил главный тренер «России 25» и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

«Наша команда проведет свои матчи в субботу и воскресенье», — сказал он.

Кубок «Первого канала» в 2025 году пройдет в Новосибирске 11–14 декабря.

В турнире 2024 года участвовали команды «Россия 25», Белоруссии, Казахстана и сборная мира КХЛ, которой руководил Майк Кинэн. Победила команда «Россия 25». В начале октября было объявлено, что сборная мира КХЛ в этом году не сыграет на турнире.

Сборные России и Белоруссии с 2022 года лишены возможности участвовать в турнирах Международной федерации хоккея (IIHF), россияне также были отстранены от Еврохоккейтура, этапом которого был Кубок «Первого канала».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей сборная России по хоккею Роман Ротенберг Кубок «Первого канала»
