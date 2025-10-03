Роман Ротенберг рассказал, какие сборные сыграют в Кубке «Первого канала»
Команда «Россия 25», а также сборные Белоруссии и Казахстана примут участие в Кубке «Первого канала» в этом году. Об этом ТАСС сообщил главный тренер «России 25» и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.
«Наша команда проведет свои матчи в субботу и воскресенье», — сказал он.
Кубок «Первого канала» в 2025 году пройдет в Новосибирске 11–14 декабря.
В турнире 2024 года участвовали команды «Россия 25», Белоруссии, Казахстана и сборная мира КХЛ, которой руководил Майк Кинэн. Победила команда «Россия 25». В начале октября было объявлено, что сборная мира КХЛ в этом году не сыграет на турнире.
Сборные России и Белоруссии с 2022 года лишены возможности участвовать в турнирах Международной федерации хоккея (IIHF), россияне также были отстранены от Еврохоккейтура, этапом которого был Кубок «Первого канала».
