Российскому вратарю НХЛ сделали шлем с церковью и двуглавым орлом
Российскому вратарю клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Петру Кочеткову на предстоящий сезон сделали шлем с изображением двуглавого орла, медведя с красными глазами и церковных куполов. Фотографии шлема опубликованы на странице дизайнерской компании Sylabrush в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).
На шлеме, выполненном в красных, серых и белых цветах, также изображена карта Пензенской области, откуда родом хоккеист, и слова из Иисусовой молитвы.
Кочеткову 25 лет, он играет за «Каролину» с 2022 года.
В прошлом сезоне россиянин провел 42 игры в регулярном чемпионате (отразил 91,1% бросков) и один матч в плей-офф.
В плей-офф «Каролина» вылетела во втором раунде.
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