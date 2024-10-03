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Российскому вратарю НХЛ сделали шлем с церковью и двуглавым орлом

Российскому вратарю НХЛ Кочеткову сделали шлем с медведем и двуглавым орлом
На шлеме Петра Кочеткова из «Каролины» изображены также очертания Пензенской области, слова из молитвы и оскалившийся медведь с красными глазами
Фото: Sylabrush / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Фото: Sylabrush / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российскому вратарю клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Петру Кочеткову на предстоящий сезон сделали шлем с изображением двуглавого орла, медведя с красными глазами и церковных куполов. Фотографии шлема опубликованы на странице дизайнерской компании Sylabrush в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

На шлеме, выполненном в красных, серых и белых цветах, также изображена карта Пензенской области, откуда родом хоккеист, и слова из Иисусовой молитвы.

Кочеткову 25 лет, он играет за «Каролину» с 2022 года.

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В прошлом сезоне россиянин провел 42 игры в регулярном чемпионате (отразил 91,1% бросков) и один матч в плей-офф.

В плей-офф «Каролина» вылетела во втором раунде.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ Петр Кочетков Каролина Харрикейнз
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