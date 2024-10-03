ФИФА создаст новое трансферное окно ради клубного чемпионата мира

В странах, чьи команды выступят на турнире, можно открыть дополнительное трансферное окно с 1 по 10 июня. Это позволит 32 командам-участницам усилить составы в преддверии клубного ЧМ

Фото: Philipp Schmidli / Getty Images

Совет ФИФА согласовал временные изменения трансферных правил в преддверии клубного чемпионата мира 2025 года, которые позволят футболистам сменить команду раньше обычного. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Ассоциации-члены ФИФА, чьи команды примут участие в турнире, могут по своему усмотрению открыть дополнительное трансферное окно с 1 по 10 июня следующего года. В таком случае игроки, контракты которых рассчитаны до 30 июня, смогут сменить команду раньше.

Что касается тех клубов, у которых контракты с игроками истекают посреди турнира, они смогут заявить новых футболистов с 27 июня по 3 июля в пределах установленного лимита.

Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля в США, в нем впервые примут участие 32 клуба из шести конфедераций. Среди них будут «Реал», ПСЖ, «Бавария», «Манчестер Сити», «Интер» и другие топ-клубы.

Среди потенциальных свободных агентов следующим летом будут Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля» и капитан «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.