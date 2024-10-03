ФИФА создаст новое трансферное окно ради клубного чемпионата мира
Совет ФИФА согласовал временные изменения трансферных правил в преддверии клубного чемпионата мира 2025 года, которые позволят футболистам сменить команду раньше обычного. Об этом сообщается на сайте ФИФА.
Ассоциации-члены ФИФА, чьи команды примут участие в турнире, могут по своему усмотрению открыть дополнительное трансферное окно с 1 по 10 июня следующего года. В таком случае игроки, контракты которых рассчитаны до 30 июня, смогут сменить команду раньше.
Что касается тех клубов, у которых контракты с игроками истекают посреди турнира, они смогут заявить новых футболистов с 27 июня по 3 июля в пределах установленного лимита.
Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля в США, в нем впервые примут участие 32 клуба из шести конфедераций. Среди них будут «Реал», ПСЖ, «Бавария», «Манчестер Сити», «Интер» и другие топ-клубы.
Среди потенциальных свободных агентов следующим летом будут Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля» и капитан «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Суд отказался арестовывать подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки
В Москве продают студию за 11 млн в стиле VERSACE. Фото
Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries
Российские военные взяли под контроль город Угледар
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
Цены на нефть резко подскочили после новостей о возможном ударе Израиля
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов