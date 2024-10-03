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ФИФА объявила о расследовании обвинений против Израиля

ФИФА будет расследовать обвинения против Израиля в дискриминации
Палестинская федерация обвинила Израиль в дискриминации из-за событий в Газе и включения команд с Западного берега в израильские лиги. ФИФА несколько раз откладывала решение вопроса и в этот раз также не установила сроки
Президент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино (Фото: Luke Hales / Getty Images)

Дисциплинарному комитету ФИФА будет поручено начать расследование обвинений в дискриминации, выдвинутых Палестинской ассоциацией (PFA) против Израиля. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Комитет ФИФА по управлению, аудиту и соответствию будет расследовать участие в национальных соревнованиях израильских команд, предположительно базирующихся на территории Палестины.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что совет ФИФА проявил «должную осмотрительность в этом очень деликатном вопросе» и последовал совету независимых экспертов.

Сроков для расследований не установлено.

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Лассана Диарра (справа)

В мае на конгрессе ФИФА PFA предложила приостановить членство Израиля из-за событий в Газе, где, по заявлению палестинцев, «вся футбольная инфраструктура была либо разрушена, либо серьезно повреждена». Также палестинцы более десяти лет просят ФИФА принять меры против израильской федерации за включение в ее лиги команд из поселений Западного берега и ограничения на поездки для игроков, отмечает AP.

После конгресса ФИФА сначала ждала заключения юристов, а потом еще дважды откладывала рассмотрение этого вопроса.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФИФА Израиль Палестина палестино-израильский конфликт
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