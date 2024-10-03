 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Федерация бокса увидела «спортивный шантаж» в требовании МОК

IBA: МОК попирает независимость членов федерации бокса
МОК запретил национальным комитетам сотрудничать с федерациями бокса, которые состоят в IBA. Ассоциация бокса заявила, что МОК покусился на независимость НОК
Умар Кремлев
Умар Кремлев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Требование МОК о разрыве отношений Национальных олимпийских комитетов с федерациями, которые остаются членами Международной ассоциации бокса (IBA), является «свидетельством возмутительных политических игр». Об этом говорится в заявлении IBA.

Ранее The Inquisitor сообщил, что МОК 30 сентября направил всем НОК письмо о том, что они не должны больше взаимодействовать с федерациями — членами IBA.

В IBA назвали письмо МОК попранием независимости национальных федераций бокса.

«Это глубоко разочаровывает IBA и находится на грани спортивного шантажа», — заявили в федерации, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев.

В организации отметили, что напряженность между ними и МОК вызвана тем, что руководство МОК «последовательно ставит свою политическую повестку дня выше олимпийских ценностей».

Головкин возглавил олимпийскую комиссию организации — конкурента IBA
Спорт
Геннадий Головкин

В мае МОК объявил, что запретит участвовать в Играх 2028 года спортсменам из национальных федераций — членов IBA.

В июне МОК отозвал признание IBA, которое было приостановлено еще при прежнем руководстве в 2019 году. Альтернативная организация World Boxing, в которую входят Великобритания и США, пока насчитывает чуть больше 40 членов.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Суд отказался арестовывать подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки

В Москве продают студию за 11 млн в стиле VERSACE. Фото

Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries

Российские военные взяли под контроль город Угледар

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

Цены на нефть резко подскочили после новостей о возможном ударе Израиля

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Международная ассоциация бокса (IBA) бокс МОК
Материалы по теме
Стало известно, куда задержанный боксер Усик собирался лететь из Кракова
Спорт
Международная ассоциация бокса призвала Баха уйти в отставку
Спорт
МОК лишил признания федерацию бокса под руководством Умара Кремлева
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,87 (+0,42) Инвестиции, 17:56 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 95,03 (+0,52) Инвестиции, 17:56
Альфа-Банк запустил кредитного помощника в мобильном приложенииПресс-релиз, 19:17
Доля долгосрочных инвесторов в биткоин в «бумажном» убытке резко вырослаКрипто, 19:13
Федерация бокса увидела «спортивный шантаж» в требовании МОКСпорт, 19:11
Полиция Хельсинки пришла в посольство России по просьбе дипломатовПолитика, 19:04
«Цифра брокер» дал три сценария для российского рынка в IV кварталеИнвестиции, 19:01
В «Маслово Forest Club» началась продажа домов увеличенной площадиПресс-релиз, 19:00
Нарышкин сообщил о срыве провокации США против российского дипломатаПолитика, 19:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Русфонд запустил благотворительную акцию в День учителяОтрасли, 18:55
Путин поддержал идею о «Разговорах о важном» в детсадахПолитика, 18:55
Uber будет использовать беспилотные разработки бывшего «Яндекса» в СШАБизнес, 18:35
Венчурный рынок по-азиатски: чем Индия интересна российским стартапамОтрасли, 18:34
На Солнце произошла сильнейшая с 2017 года вспышкаОбщество, 18:34
По делу Cryptex в России задержали 96 человек. Что известно об этой биржеКрипто, 18:28
Пропавшая дочь Любови Успенской нашласьОбщество, 18:15