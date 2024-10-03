Федерация бокса увидела «спортивный шантаж» в требовании МОК
Требование МОК о разрыве отношений Национальных олимпийских комитетов с федерациями, которые остаются членами Международной ассоциации бокса (IBA), является «свидетельством возмутительных политических игр». Об этом говорится в заявлении IBA.
Ранее The Inquisitor сообщил, что МОК 30 сентября направил всем НОК письмо о том, что они не должны больше взаимодействовать с федерациями — членами IBA.
В IBA назвали письмо МОК попранием независимости национальных федераций бокса.
«Это глубоко разочаровывает IBA и находится на грани спортивного шантажа», — заявили в федерации, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев.
В организации отметили, что напряженность между ними и МОК вызвана тем, что руководство МОК «последовательно ставит свою политическую повестку дня выше олимпийских ценностей».
В мае МОК объявил, что запретит участвовать в Играх 2028 года спортсменам из национальных федераций — членов IBA.
В июне МОК отозвал признание IBA, которое было приостановлено еще при прежнем руководстве в 2019 году. Альтернативная организация World Boxing, в которую входят Великобритания и США, пока насчитывает чуть больше 40 членов.
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