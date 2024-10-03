Федерация бокса увидела «спортивный шантаж» в требовании МОК

МОК запретил национальным комитетам сотрудничать с федерациями бокса, которые состоят в IBA. Ассоциация бокса заявила, что МОК покусился на независимость НОК

Умар Кремлев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Требование МОК о разрыве отношений Национальных олимпийских комитетов с федерациями, которые остаются членами Международной ассоциации бокса (IBA), является «свидетельством возмутительных политических игр». Об этом говорится в заявлении IBA.

Ранее The Inquisitor сообщил, что МОК 30 сентября направил всем НОК письмо о том, что они не должны больше взаимодействовать с федерациями — членами IBA.

В IBA назвали письмо МОК попранием независимости национальных федераций бокса.

«Это глубоко разочаровывает IBA и находится на грани спортивного шантажа», — заявили в федерации, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев.

В организации отметили, что напряженность между ними и МОК вызвана тем, что руководство МОК «последовательно ставит свою политическую повестку дня выше олимпийских ценностей».

В мае МОК объявил, что запретит участвовать в Играх 2028 года спортсменам из национальных федераций — членов IBA.

В июне МОК отозвал признание IBA, которое было приостановлено еще при прежнем руководстве в 2019 году. Альтернативная организация World Boxing, в которую входят Великобритания и США, пока насчитывает чуть больше 40 членов.