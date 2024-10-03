Подростков наказали за запуск игрушечного вертолета на матче «Зенита»

Во время матча «Зенита» и «Акрона» над полем летал игрушечный вертолет, который врезался в Вендела. К административной ответственности привлекли троих несовершеннолетних

Вендел (справа) (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Троих подростков привлекли к административной ответственности за запуск игрушечного вертолета во время матча Кубка России между «Зенитом» и «Акроном», сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.

Матч прошел накануне в Санкт-Петербурге и завершился победой «Зенита» со счетом 5:1. Игрушка попала в полузащитника «Зенита» Вендела и упала на газон.

Журналист Иван Карпов сообщил в телеграм-канале, что игрушку, состоящую в основном из пластиковых деталей, купили в «Детском мире» и принесли на стадион по частям несколько 16-летних школьников.

В пресс-службе «Зенита» сообщили РБК, что после того, как на поле появился радиоуправляемый детский вертолет, сотрудники службы безопасности благодаря системе видеоконтроля стадиона оперативно установили нарушителей.

«Они были переданы в полицию. В отношении группы задержанных несовершеннолетних лиц в настоящее время открыто дело об административном правонарушении. В рамках инцидента никто не пострадал, и матч прошел без серьезных нарушений», — отметили в клубе.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, направил запрос в ФК «Акрон» и «Газпром Арену».

Появление над полем беспилотных аппаратов обычно приводит к остановке матчей.

В 2023 году матч сборных Армении и Хорватии в отборочном турнире Евро был прерван из-за появления беспилотника с флагом непризнанной республики Арцах (Нагорно-Карабахская республика), а в 2014-м игру между командами Сербии и Албании в Белграде сорвали из-за дрона с флагом «Великой Албании», после появления которого на поле началась потасовка, а за ней последовали разбирательства в УЕФА и Спортивном арбитражном суде (CAS).