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Российский теннисист проиграл 336-й ракетке мира на «Мастерсе» в Шанхае

Котов проиграл японцу из четвертой сотни рейтинга на старте «Мастерса» в Шанхае
Котов в трех сетах уступил японцу Ватануки и вылетел с турнира
Павел Котов
Павел Котов (Фото: Shi Tang / Getty Images)

Российский теннисист Павел Котов не смог выйти во второй круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) с призовым фондом почти $9 млн.

Котов, занимающий 56-е место в мировом рейтинге, на старте турнира уступил в трех сетах японцу Ёсукэ Ватануки (336-й) — 7:6 (8:6), 4:6, 5:7.

В следующем круге Ватануки сыграет с американцем Брэндоном Накашимой (35-й).

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Россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов начнут выступление на турнире со второго раунда.

В этом сезоне Котов одержал 18 побед при 21 поражении в ATP, доходил до полуфинала турнира в Марракеше и трижды играл в четвертьфиналах других соревнований, а на Олимпиаде в Париже проиграл на старте.

Действующим чемпионом турнира в Шанхае является поляк Хуберт Хуркач.

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Анна Сатдинова
теннис Павел Котов ATP
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