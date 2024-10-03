Котов проиграл японцу из четвертой сотни рейтинга на старте «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист проиграл 336-й ракетке мира на «Мастерсе» в Шанхае

Котов в трех сетах уступил японцу Ватануки и вылетел с турнира

Павел Котов (Фото: Shi Tang / Getty Images)

Российский теннисист Павел Котов не смог выйти во второй круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) с призовым фондом почти $9 млн.

Котов, занимающий 56-е место в мировом рейтинге, на старте турнира уступил в трех сетах японцу Ёсукэ Ватануки (336-й) — 7:6 (8:6), 4:6, 5:7.

В следующем круге Ватануки сыграет с американцем Брэндоном Накашимой (35-й).

Россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов начнут выступление на турнире со второго раунда.

В этом сезоне Котов одержал 18 побед при 21 поражении в ATP, доходил до полуфинала турнира в Марракеше и трижды играл в четвертьфиналах других соревнований, а на Олимпиаде в Париже проиграл на старте.

Действующим чемпионом турнира в Шанхае является поляк Хуберт Хуркач.