 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае, где его ждет Бублик

Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае, где встретится с Бубликом
Россиянин обыграл Бейбита Жукаева из Казахстана и в следующем матче встретится с бывшим соотечественником Александром Бубликом
Роман Сафиуллин
Роман Сафиуллин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российский теннисист Роман Сафиуллин успешно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае с призовым фондом почти $9 млн.

В первом круге россиянин, 61-я ракетка мира, встречался с Бейбитом Жукаевым из Казахстана (196-й) и победил со счетом 7:6 (7:0), 6:4,

Сафиуллин в этом сезоне дошел до полуфинала турнира в австралийском Брисбене и до третьего круга на Уимблдоне и Олимпиаде.

Даниил Медведев в шутку пообещал покрасить волосы ради победы
Спорт
Карлос Алькарас и Даниил Медведев

Следующим соперником Сафиуллина будет другой казахстанский теннисист Александр Бублик (27-й), до 2016 года игравший за Россию. Ранее они не встречались на турнирах ATP.

Победитель турнира в Шанхае получит тысячу рейтинговых очков и $1,1 млн призовых.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries

Эксперты назвали города России, где дешевле всего отремонтировать машину

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис ATP Роман Сафиуллин
Материалы по теме
Российский теннисист упустил победу над первой ракеткой мира в Пекине
Спорт
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Пекине
Спорт
Рублев рассказал о риске ампутации после US Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 104,45 (+0,8) Инвестиции, 02 окт, 17:28 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 94,51 (+1,15) Инвестиции, 02 окт, 17:28
Министр обороны Франции счел Россию «наибольшей угрозой»Политика, 14:42
Ранивший мурманского губернатора не признал вину в покушении на убийствоОбщество, 14:36
Из Бейрута в Москву вылетел самолет с членами семей дипломатовПолитика, 14:34
Курс доллара в октябре 2024-го: что может ослабить рубль этой осеньюИнвестиции, 14:33
В работе Telegram произошел крупный сбой во второй раз за три дняТехнологии и медиа, 14:31
Более 10 датчан подали прошение о получении вида на жительство в РоссииОбщество, 14:26
Работа уже не радует: пути выхода из кризиса среднего возраста в карьереPro, 14:21
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Криптобиржа Bybit открыла торговлю биржевыми индексами за USDTКрипто, 14:20
Песков не исключил военнослужащего на посту президента РоссииПолитика, 14:19
Минтранс объединит реестр «Такси» и систему розыска авто «Паутина»Бизнес, 14:08
Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае, где его ждет БубликСпорт, 14:05
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:03
Замена титану и термолиз: над чем работает R&D в нефтехимииТренды, 14:01
В аэропорту Варшавы взорвался чемодан с биоматериаламиОбщество, 14:01