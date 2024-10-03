Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае, где его ждет Бублик
Российский теннисист Роман Сафиуллин успешно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае с призовым фондом почти $9 млн.
В первом круге россиянин, 61-я ракетка мира, встречался с Бейбитом Жукаевым из Казахстана (196-й) и победил со счетом 7:6 (7:0), 6:4,
Сафиуллин в этом сезоне дошел до полуфинала турнира в австралийском Брисбене и до третьего круга на Уимблдоне и Олимпиаде.
Следующим соперником Сафиуллина будет другой казахстанский теннисист Александр Бублик (27-й), до 2016 года игравший за Россию. Ранее они не встречались на турнирах ATP.
Победитель турнира в Шанхае получит тысячу рейтинговых очков и $1,1 млн призовых.
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