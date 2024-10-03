НХЛ назвала россиянина главным претендентом на приз лучшему новичку лиги
Российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков — главный претендент на «Колдер Трофи» — награда лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соответствующие данные приводятся на сайте НХЛ.
В лиге ожидают, что россиянин сразу будет играть в первом или втором звене «Филадельфии» и значительно усилит игру в большинстве, которая была худшей в НХЛ за последние три сезона (13,4%). Вторым в рейтинге лиги стал первый номер драфта Маклин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс», третье место занял Логан Станковен из «Даллас Старз».
Итоги рейтинга подводились по итогам голосования 16 авторов сайта НХЛ, каждый называл по 5 кандидатов. В список претендентов также вошли Лэйн Хатсон («Монреаль»), Каттер Готье («Анахайм»), Уилл Смит («Сан-Хосе»), Маврик Бурк («Даллас»), Дастин Вульф («Калгари»), Джош Доун («Юта»), Мэтт Ремпе («Рейнджерс»), Олен Зеллвегер («Анахайм»).
«Филадельфия» выбрала Мичкова на драфте НХЛ 2023 года под общим седьмым номером. В начале июля он подписал контракт с клубом из Пенсильвании, покинув петербургский СКА.
В ноябре 2021 года Мичков стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (Россия/СССР), а также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.
Сезон НХЛ 2024/25 стартует 4 октября.
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