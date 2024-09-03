«Эдмонтон» подписал с немцем крупнейший контракт в НХЛ

«Эдмонтон» подписал с Драйзайтлем крупнейший контракт в НХЛ на $112 млн

Новое восьмилетнее соглашение Леона Драйзайтля на общую сумму $112 млн начнет действовать с сезона 2025/26

Леон Драйзайтль (Фото: Elsa / Getty Images)

«Эдмонтон Ойлерз» подписал новый восьмилетний контракт с немецким форвардом Леоном Драйзайтлем. Об этом сообщается в аккаунте клуба НХЛ в соцсети Х.

Новое соглашение с 28-летним немцем начнет действовать с сезона 2025/26, его средняя зарплата будет составлять $14 млн в год.

Таким образом, контракт Драйзайтля на $112 млн стал самым крупным из действующих в НХЛ по обоим показателям — общей и средней суммам. Предыдущие рекорды принадлежали Ши Уэберу (14-летний контракт на $110 млн в 2012-м) и Остону Мэттьюсу ($13,25 млн в среднем в год до 2027-го).

Россиянин Александр Овечкин в 2008 году подписал 13-летний контракт с «Вашингтоном» на $124 млн, этот рекорд пока не побит.

Драйзайтль был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ 2014 года под общим третьим номером. В 719 матчах немецкий форвард набрал 850 (347+503) очков. Он пять раз выбирался для участия в Матчах звезд, в 2020 году получил «Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир регулярного чемпионата), «Харт Мемориал Трофи» (лучший игрок сезона) и «Тед Линдсей Эворд» (лучший игрок сезона по версии профсоюза хоккеистов).

В прошлом сезоне «Эдмонтон» дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Флориде Пантерз» в семи матчах.