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Футболиста «Валенсии» арестовали по подозрению в изнасиловании

Cadena SER: футболиста «Валенсии» Мира арестовали по подозрению в изнасиловании
Нападающий Рафа Мир и еще один мужчина подозреваются в сексуальном насилии по отношению к двум женщинам, совершенном в доме футболиста
Рафа Мир
Рафа Мир (Фото: Fran Santiago / Getty Images)

Испанская полиция арестовала нападающего «Валенсии» Рафу Мира по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER.

Предполагаемое сексуальное насилие было совершено в отношении двух женщин в возрасте около 25 лет в доме футболиста в Валенсии, в нем был замешан еще один мужчина, который также находится под арестом. Пострадавшие подали заявления в полицию и нуждались в госпитализации.

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Отмечается, что 27-летний Мир сейчас находится в отделении полиции и в ближайшее время даст показания судье.

Также Мир не присутствовал на тренировке «Валенсии» во вторник.

Мир был летом взят «Валенсией» в аренду до конца сезона у «Севильи». В четырех матчах нынешнего сезона он отметился одной голевой передачей.

Ранее Мир также играл за «Месталью», «Вулверхэмптон», «Лас-Пальмас», «Ноттингем Форест» и «Уэску».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол чемпионат Испании по футболу Валенсия изнасилование
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