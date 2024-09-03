Футболиста «Валенсии» арестовали по подозрению в изнасиловании
Испанская полиция арестовала нападающего «Валенсии» Рафу Мира по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER.
Предполагаемое сексуальное насилие было совершено в отношении двух женщин в возрасте около 25 лет в доме футболиста в Валенсии, в нем был замешан еще один мужчина, который также находится под арестом. Пострадавшие подали заявления в полицию и нуждались в госпитализации.
Отмечается, что 27-летний Мир сейчас находится в отделении полиции и в ближайшее время даст показания судье.
Также Мир не присутствовал на тренировке «Валенсии» во вторник.
Мир был летом взят «Валенсией» в аренду до конца сезона у «Севильи». В четырех матчах нынешнего сезона он отметился одной голевой передачей.
Ранее Мир также играл за «Месталью», «Вулверхэмптон», «Лас-Пальмас», «Ноттингем Форест» и «Уэску».
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