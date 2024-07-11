 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Евро-2024 ,  
0 

Сотрудника персонала сборной Албании заподозрили в изнасиловании на Евро

Сюжет
Евро-2024
Инцидент произошел в Германии во время Евро-2024 в спортивной школе Кайзерау, где во время турнира разместилась сборная Албании. По словам 18-летней девушки, сотрудник персонала команды затолкнул ее на кухню, где изнасиловал
Немецкая полиция
Немецкая полиция (Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer / Global look press)

Работница спортивной школы обвинила в изнасиловании сотрудника обсуживающего персонала сборной Албании, прокуратура Дортмунда начала расследование, сообщает Hellweger Anzeiger.

Инцидент произошел в Германии во время Евро-2024 в спортивной школе Кайзерау, где во время турнира разместилась сборная Албании. По словам 18-летней девушки, имя которой не приводится, сотрудник албанской команды затолкнул ее на кухню, поцеловал и изнасиловал.

Имя албанца не приводится, но известно, что подозреваемый, 26-летний молодой человек, не является ни футболистом, ни высокопоставленным чиновником федерации. Албанская Федерация футбола уже отстранила его от работы.

Хотя прокурор был немедленно проинформирован о заявленном сексуальном преступлении, обвиняемый смог беспрепятственно улететь домой на следующий день, сообщает Bild.

Пресс-секретарь прокуратуры заявил, что ходатайство об аресте члена делегации пока не подано. По его словам, в настоящее время неясно, как будет продолжаться расследование, возможно, понадобится сложный запрос на правовую помощь. В Германии за изнасилование грозит не менее двух лет лишения свободы.

Сборная Албании на европейском первенстве вылетела после группового раунда. В трех матчах команда набрала одно очко.

Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Евро-2024 изнасилование сборная Албании по футболу сборная Германии по футболу
Материалы по теме
Футболисты сборной Уругвая подрались с колумбийскими фанатами в США
Спорт
Звезды футбола раскритиковали судью за пенальти в пользу Англии на Евро
Спорт
Адель и Эд Ширан увидели победу Англии в полуфинале Евро. Фоторепортаж
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 95,32 (-0,02) Инвестиции, 10 июл, 17:37 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 87,86 (-0,15) Инвестиции, 10 июл, 17:37
Суд в Петербурге заочно арестовал обвиняемого в убийстве Талькова Общество, 12:39
В работе «Дзена» произошел сбой Технологии и медиа, 12:30
«Ростех» сообщил об испытании новых бронеплит для защиты от дронов Политика, 12:26
Кремль предложил объяснить смысл участия России во втором мирном саммите Политика, 12:22
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность Политика, 12:21
В Бразилии полицейский выстрелил вратарю в ногу во время драки на матче Спорт, 12:20
Генерал Попов попросил возбудить дело на обсуждающего его дело адвоката Политика, 12:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Девелопер с Урала «АПРИ» объявил ценовой диапазон IPO на Мосбирже Инвестиции, 12:01
Как выводить на рынок востребованные продукты: полная инструкция Pro, 12:01
Виновник пенальти в ворота голландцев оценил эпизод с его назначением Спорт, 11:58
Арбат возглавил рейтинг районов Москвы по росту цен на жилье Недвижимость, 11:50
Что такое синхротрон и зачем он нужен ученым РБК и Сбер, 11:48
Киев раскрыл, что Украина купит на доходы от замороженных средств России Политика, 11:47
В Махачкале мужчина попытался вывезти 54 слитка золота в корсете Общество, 11:45