Сотрудника персонала сборной Албании заподозрили в изнасиловании на Евро

Инцидент произошел в Германии во время Евро-2024 в спортивной школе Кайзерау, где во время турнира разместилась сборная Албании. По словам 18-летней девушки, сотрудник персонала команды затолкнул ее на кухню, где изнасиловал

Немецкая полиция (Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer / Global look press)

Работница спортивной школы обвинила в изнасиловании сотрудника обсуживающего персонала сборной Албании, прокуратура Дортмунда начала расследование, сообщает Hellweger Anzeiger.

Инцидент произошел в Германии во время Евро-2024 в спортивной школе Кайзерау, где во время турнира разместилась сборная Албании. По словам 18-летней девушки, имя которой не приводится, сотрудник албанской команды затолкнул ее на кухню, поцеловал и изнасиловал.

Имя албанца не приводится, но известно, что подозреваемый, 26-летний молодой человек, не является ни футболистом, ни высокопоставленным чиновником федерации. Албанская Федерация футбола уже отстранила его от работы.

Хотя прокурор был немедленно проинформирован о заявленном сексуальном преступлении, обвиняемый смог беспрепятственно улететь домой на следующий день, сообщает Bild.

Пресс-секретарь прокуратуры заявил, что ходатайство об аресте члена делегации пока не подано. По его словам, в настоящее время неясно, как будет продолжаться расследование, возможно, понадобится сложный запрос на правовую помощь. В Германии за изнасилование грозит не менее двух лет лишения свободы.

Сборная Албании на европейском первенстве вылетела после группового раунда. В трех матчах команда набрала одно очко.