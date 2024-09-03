Российский бегун завоевал золото Паралимпиады с рекордным результатом

Российский бегун Костин завоевал золото Паралимпиады в Париже с рекордом турнира

Александр Костин победил в беге на 1500 м среди спортсменов с нарушением зрения. Еще один россиянин, Антон Кулятин, занял третье место

Александр Костин (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Российский бегун Александр Костин выиграл золотую медаль Паралимпиады в Париже на дистанции 1500 м в категории T13 (спортсмены с нарушением зрения).

Его результат составил 3 минуты 44,43 секунды, что является новым паралимпийским рекордом. Костин улучшил достижение Абдеррахима Жу (Abderrahim Zhiou) из Туниса (3.48,31), которое было установлено на Играх-2012 в Лондоне.

Серебро завоевал Руай Джебабли из Туниса (3.44,67). Еще один россиянин, Антон Кулятин, занял третье место (3.44,94).

Костин и Кулятин выиграли свои вторые медали в Париже. Ранее на дистанции 5000 м Костин был вторым, Кулятин — третьим.

Всего российские спортсмены в Париже завоевали уже 33 медали — восемь золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых.

На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе. Всего в заявку вошли 88 российских атлетов.