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Синнер поделился ожиданиями от матча с Медведевым в 1/4 финала US Open

Синнер заявил, что его ждет тяжелый матч с Медведевым в 1/4 финала US Open
Первая ракетка мира заявил, что это будет тяжелый матч с множеством розыгрышей. В личных встречах у Медведева и Синнера счет 7–5 в пользу россиянина
Янник Синнер
Янник Синнер (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер после выхода в 1/4 финала US Open заявил, что его ждет тяжелый следующий матч против россиянина Даниила Медведева. Итальянского теннисиста цитирует The Tennis Letter в соцсети Х.

«Это будет тяжелый матч, будет много розыгрышей. Надеюсь, я буду готов физически. Я победил в Австралии, он победил в Уимблдоне, оба раза играли по пять сетов. Надеюсь, это будет хороший матч. Мы постараемся сделать все возможное на корте. Надеюсь, вам понравится, а там посмотрим, что из этого получится», — сказал Синнер.

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Даниил Медведев

Медведев и Синнер в этом году встречались трижды. Итальянец победил в финале Australian Open и в полуфинале «Мастерс» в Майами, россиян был сильнее в 1/4 финала Уимблдона. Всего в личных встречах у Медведева и Синнера счет 7–5 в пользу россиянина.

Матч 1/4 финала состоится 4 сентября.

Медведев — пятая ракетка мира, на его счету 20 титулов на турнирах ATP. На US Open россиянин побеждал в 2021 году, а в прошлом сезоне дошел до финала, где уступил сербу Новаку Джоковичу. Синнер на US Open не доходил дальше 1/4 финала.

US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.

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теннис US Open Янник Синнер Даниил Медведев
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
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