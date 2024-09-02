Следующим соперником Медведева будет победитель пары Янник Синнер (1-й номер рейтинга, Италия) — Томми Пол (14, США).

Даниил Медведев (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема».

В четвертом круге 28-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, победил португальца Нуну Боржеш, 34-ю ракетку мира, со счетом 6:0, 6:1, 6:3.

В третьем сете матч был прерван на несколько минут из-за пожарной тревоги.

Игра продолжалась 1 час 48 минут.

Следующим соперником Медведева будет победитель пары Янник Синнер (1-й номер рейтинга, Италия) — Томми Пол (14, США).

Медведев выигрывал US Open в 2021 году, а также дважды доходил до финала турнира в Нью-Йорке. В 2019 году Медведев уступил в решающем матче Рафаэлю Надалю, а в прошлом году россиянин уступил Новаку Джоковичу в финале.

На счету 27-летнего Боржеша 1 титул на турнирах ATP. Португалец не проходил далее четвертого круга US Open.