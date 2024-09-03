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Букмекеры назвали фаворита сезона КХЛ

Букмекеры считают СКА фаворита сезона КХЛ
Букмекеры в выборе фаворита на победу в Кубке Гагарина ставят на петербургский СКА
Фото: Максим Константинов / ТАСС
Фото: Максим Константинов / ТАСС

Во вторник, 3 сентября, стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В первом матче сезона магнитогорский «Металлург» примет ярославский «Локомотив».

Петербургский СКА считается явным фаворитом предстоящего сезона. В среднем в букмекерских конторах принимают ставки на победу петербургского клуба в Кубке Гагарина с коэффициентом 5,50. Также на главный трофей претендуют ярославский «Локомотив» (6,50) и московский ЦСКА (7,50).

На победу петербургского клуба в Западной конференции дают 3,20. Также среди фаворитов Запада ярославский «Локомотив» (3,70) и московский ЦСКА (4,50). На Востоке главным фаворитом является омский «Авангард» (2,50), а также магнитогорский «Металлург» (3,50) и казанский «Ак Барс» (5,00).

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Игроки &laquo;Металлурга&raquo;

В прошлом сезоне Кубок Гагарина завоевал «Металлург», который в финальной серии обыграл всухую (4–0) ярославский «Локомотив». Второй раз в истории КХЛ финал завершился всухую, первый раз это случилось в 2019 году, когда ЦСКА победил омский «Авангард».

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Теги
Альвина Цаканян
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург
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