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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Казахстанский гимнаст обошел американца и взял серебро Олимпиады на коне

Казахстанский гимнаст Курбанов взял серебро Олимпиады в упражнениях на коне
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Нариман Курбанов уступил 0,1 балла ирландцу Рису Маккленагану. Бронзу взял американец Стивен Недоросик
Нариман Курбанов
Нариман Курбанов (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Нариман Курбанов принес Казахстану первую в истории олимпийскую медаль в спортивной гимнастике, став вторым в упражнениях на коне.

Курбанов, двукратный чемпион Азии на этом снаряде, получил за свое выступление 15,433 балла.

Победителем стал двукратный чемпион мира ирландец Рис Маккленаган (15,533). Бронзу взял американец Стивен Недоросик (15,300).

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Двукратный олимпийский чемпион в упражнениях на коне британец Макс Уитлок занял четвертое место (15,200).

На счету сборной Казахстана уже четыре медали Игр в Париже — золото, серебро и две бронзы.

Российские гимнасты отказались ехать на Олимпиаду в Париже.

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Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 спортивная гимнастика Казахстан
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