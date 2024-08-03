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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Китайская теннисистка впервые выиграла Олимпиаду в одиночном разряде

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала чемпионкой Олимпиады в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Чжэн Циньвэнь в финале победила хорватку Донну Векич — 6:2, 6:3. Это второе золото Китая в теннисе на Олимпиадах и первое с Игр-2004
Чжэн Циньвэнь
Чжэн Циньвэнь (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь победила хорватку Донну Векич в финале олимпийского турнира в одиночном разряде.

Матч продолжался 1 час 46 минут и завершился со счетом 6:2, 6:3.

Чжэн Циньвэнь стала первой медалисткой Игр в женском одиночном разряде из Китая. Это всего второе олимпийское золото Китая в теннисе после победы Ли Тин и Сунь Тяньтянь в парах в Афинах в 2004 году.

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Чжэн Циньвэнь 21 год, она занимает седьмое место в рейтинге WTA и за карьеру выиграла три турнира.

После поражения в первом круге Уимблдона она одержала 11 побед подряд.

Векич стала первой хорваткой, выигравшей медаль Олимпиады в одиночном разряде.

Бронзовым призером Игр стала полька Ига Свёнтек.

Из россиянок в одиночном разряде в Париже выступили Мирра Андреева и Екатерина Александрова (проиграли на старте), а также Диана Шнайдер (вылетела во втором круге).

Андреева и Шнайдер вышли в финал парного разряда, где в воскресенье сыграют с итальянками Джасмин Паолини и Сарой Эррани.

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