Китайская теннисистка впервые выиграла Олимпиаду в одиночном разряде

Чжэн Циньвэнь в финале победила хорватку Донну Векич — 6:2, 6:3. Это второе золото Китая в теннисе на Олимпиадах и первое с Игр-2004

Чжэн Циньвэнь (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь победила хорватку Донну Векич в финале олимпийского турнира в одиночном разряде.

Матч продолжался 1 час 46 минут и завершился со счетом 6:2, 6:3.

Чжэн Циньвэнь стала первой медалисткой Игр в женском одиночном разряде из Китая. Это всего второе олимпийское золото Китая в теннисе после победы Ли Тин и Сунь Тяньтянь в парах в Афинах в 2004 году.

Чжэн Циньвэнь 21 год, она занимает седьмое место в рейтинге WTA и за карьеру выиграла три турнира.

После поражения в первом круге Уимблдона она одержала 11 побед подряд.

Векич стала первой хорваткой, выигравшей медаль Олимпиады в одиночном разряде.

Бронзовым призером Игр стала полька Ига Свёнтек.

Из россиянок в одиночном разряде в Париже выступили Мирра Андреева и Екатерина Александрова (проиграли на старте), а также Диана Шнайдер (вылетела во втором круге).

Андреева и Шнайдер вышли в финал парного разряда, где в воскресенье сыграют с итальянками Джасмин Паолини и Сарой Эррани.