«Зенит» разгромил «Ростов» благодаря хет-трику рекордсмена клуба

Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 5:0. Лучшим игроком матча стал Максим Глушенков, оформивший на свой счет хет-трик. Еще два мяча провели Педро и Матео Кассьерра

Максим Глушенков (Фото: Alexander Kulebyakin / Global look press)

«Зенит» разгромил «Ростов» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 5:0.

Лучшим игроком матча стал Максим Глушенков, оформивший на свой счет хет-трик. Еще два мяча провели Педро и Матео Кассьерра.

Глушенков стал рекордсменом в истории «Зенита». Он первый футболист, который забил восемь голов в своих четырех стартовых матчах за петербургский клуб.

Футболист забил три мяча на глазах главного тренера сборной России Валерия Карпина, который возглавляет «Ростов». Несмотря на удачные выступления на клубном уровне, в сборную России в последние два года не вызывается. За свою карьеру он провел за национальную команду только один матч. Это произошло 24 сентября 2022 года в товарищеском матче со сборной Киргизии.

Комментатор Дмитрий Шнякин, который работал в том числе на сегодняшнем матче, в июле говорил, что причина такого решения кроется в конфликте игрока с Карпиным.

Глушенков в прошлом сезоне, выступая за «Локомотив», повторил рекорд экс-игрока «Зенита» Халка по голевым пасам в чемпионате России (16, достижение держалось с сезона 2015/16). Летом россиянин перешел в «Зенит» за €6,3 млн.