США взяли две из трех медалей Олимпиады в мужском парном теннисе
Олимпийские соревнования по теннису в мужском парном разряде завершились на Олимпиаде в Париже. Чемпионами Игр стали 36-летние австралийцы Мэттью Эбден и Джон Пирс.
В финале австралийский дуэт обыграл Остина Крайчека и Раджива Рама из США со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 10:8. Это всего второе олимпийское золото Австралии в теннисе после победы Тодда Вудбриджа и Марка Вудфорда на Играх-1996 в Атланте.
Пирс в 2021 году выиграл на Олимпиаде в Токио бронзу в миксте с Эшли Барти.
Эбден в этом сезоне победил в парном разряде на Australian Open, а в 2022-м — на Уимблдоне.
В матче за бронзу американцы Томми Пол и Тейлор Фриц обыграли чехов Томаша Махача и Адама Павлашека со счетом 6:3, 6:4.
Махач ранее в Париже взял золото в миксте в паре с Катериной Синяковой.
Российские дуэты в мужском парном разряде (Даниил Медведев и Роман Сафиуллин) и миксте (Медведев и Мирра Андреева) проиграли в первом же круге.
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