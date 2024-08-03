Американские теннисисты взяли две из трех медалей Олимпиады в парном разряде

США взяли две из трех медалей Олимпиады в мужском парном теннисе

Пирс и Эбден принесли Австралии второе золото Игр в теннисе, обыграв американцев Рама и Крайчека. Еще одна пара из США, Фриц и Пол, взяла бронзу в матче с чехами. Россияне в этой дисциплине вылетели в первом круге

Тейлор Фриц и Томми Пол (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Олимпийские соревнования по теннису в мужском парном разряде завершились на Олимпиаде в Париже. Чемпионами Игр стали 36-летние австралийцы Мэттью Эбден и Джон Пирс.

В финале австралийский дуэт обыграл Остина Крайчека и Раджива Рама из США со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 10:8. Это всего второе олимпийское золото Австралии в теннисе после победы Тодда Вудбриджа и Марка Вудфорда на Играх-1996 в Атланте.

Пирс в 2021 году выиграл на Олимпиаде в Токио бронзу в миксте с Эшли Барти.

Эбден в этом сезоне победил в парном разряде на Australian Open, а в 2022-м — на Уимблдоне.

В матче за бронзу американцы Томми Пол и Тейлор Фриц обыграли чехов Томаша Махача и Адама Павлашека со счетом 6:3, 6:4.

Махач ранее в Париже взял золото в миксте в паре с Катериной Синяковой.

Российские дуэты в мужском парном разряде (Даниил Медведев и Роман Сафиуллин) и миксте (Медведев и Мирра Андреева) проиграли в первом же круге.