Шаповалова выгнали c теннисного турнира в США за перепалку с фанатом
Бывшую десятую ракетку мира канадца Дениса Шаповалова дисквалифицировали в четвертьфинале теннисного турнира в Вашингтоне за перепалку со зрителем. Об этом пишет Sportsnet.
Шаповалов играл против американца Бена Шелтона и после ошибки на тай-брейке второго сета несколько раз бросил ракетку на корт, а потом накричал на одного из зрителей.
Судья на вышке дал Шаповалову предупреждение за неспортивное поведение и вызвал на корт супервайзера. Шаповалов начал спорить с судьей, а потом обругал и супервайзера, сообщает Tennis365.
Канадец потеряет очки и призовые ($53 тыс.) за участие в турнире, вероятно, его ждут дополнительные санкции от ATP.
Шаповалов пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы и занимает в рейтинге ATP 139-е место. Это был его первый четвертьфинал с января 2023-го.
Всего за карьеру Шаповалов выиграл один турнир ATP, в 2021-м играл в полуфинале Уимблдона. В 2022 году в составе сборной Канады выиграл Кубок Дэвиса.
Шаповалову 25 лет, он родился в Тель-Авиве, его родители — бывший советский волейболист Виктор Шаповалов и теннисистка Тесса Шаповалова. Сам Шаповалов говорил, что чувствует себя и русским, и канадцем.
Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей
Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку
Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС
Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова
Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера
ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика
Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км
В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя
Подборка каналов РБК в Telegram