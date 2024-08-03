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Шаповалова выгнали c теннисного турнира в США за перепалку с фанатом

Канадца с российскими корнями Шаповалова дисквалифицировали c турнира ATP в США
Денис Шаповалов в четвертьфинале турнира в Вашингтоне бросил ракетку на корт и накричал на зрителя, а потом и на судью с супервайзером. Его дисквалифицировали, он потерял очки и призовые за эту неделю
Денис Шаповалов
Денис Шаповалов (Фото: Isabel Infantes / Reuters)

Бывшую десятую ракетку мира канадца Дениса Шаповалова дисквалифицировали в четвертьфинале теннисного турнира в Вашингтоне за перепалку со зрителем. Об этом пишет Sportsnet.

Шаповалов играл против американца Бена Шелтона и после ошибки на тай-брейке второго сета несколько раз бросил ракетку на корт, а потом накричал на одного из зрителей.

Судья на вышке дал Шаповалову предупреждение за неспортивное поведение и вызвал на корт супервайзера. Шаповалов начал спорить с судьей, а потом обругал и супервайзера, сообщает Tennis365.

Канадец потеряет очки и призовые ($53 тыс.) за участие в турнире, вероятно, его ждут дополнительные санкции от ATP.

Даниил Медведев накричал на судью на вышке во время матча в Монте-Карло
Спорт
Фото:Julian Finney / Getty Images

Шаповалов пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы и занимает в рейтинге ATP 139-е место. Это был его первый четвертьфинал с января 2023-го.

Всего за карьеру Шаповалов выиграл один турнир ATP, в 2021-м играл в полуфинале Уимблдона. В 2022 году в составе сборной Канады выиграл Кубок Дэвиса.

Шаповалову 25 лет, он родился в Тель-Авиве, его родители — бывший советский волейболист Виктор Шаповалов и теннисистка Тесса Шаповалова. Сам Шаповалов говорил, что чувствует себя и русским, и канадцем.

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