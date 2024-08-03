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«Динамо» победило новичка РПЛ и вышло на первое место

«Динамо» победило «Акрон» и вышло на первое место в РПЛ
Матч в Самаре завершился со счетом 0:2, голы на счету Тюкавина и Гладышева. «Динамо» выиграло третий матч подряд
Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»
Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»

Московское «Динамо» выиграло третий матч подряд на старте сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), победив в гостях тольяттинский «Акрон».

Матч в Самаре завершился со счетом 0:2. Голы забили Константин Тюкавин (на девятой минуте) и Ярослав Гладышев (58).

Гладышев отметился результативными действиями во всех трех матчах в новом сезоне — он ранее забил «Факелу» (3:1) и отдал голевую передачу против «Локомотива» (3:1). За весь прошлый сезон у форварда было только два гола в 14 матчах.

«Динамо» набрало девять очков и вышло на первое место в таблице, опередив «Зенит», который позднее в субботу сыграет с «Ростовом». «Акрон» — восьмой (три очка).

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В четвертом туре «Динамо» 10 августа сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом», а «Акрон» в этот же день встретится на выезде с «Оренбургом».

«Акрон», созданный в 2018 году, попал в РПЛ через стыковые матчи с екатеринбургским «Уралом».

«Бело-голубые» в прошлом сезоне упустили шанс стать чемпионами, проиграв в последнем туре «Краснодару», и заняли итоговое третье место.

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Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва ФК Акрон
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