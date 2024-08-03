На Олимпиаде против дзюдоиста Тедди Ринера поставили корейца на 60 кг легче

На Олимпиаде против дзюдоиста Ринера вышел кореец на 60 кг легче

Тедди Ринер, вес которого составляет около 145 кг, победил иппоном Ли Ён Хвана, который выступает в категории до 81 кг. Более подходящий по весу соперник был заявлен на командный турнир, но в схватках не участвовал

Ли Ён Хван и Тедди Ринер (слева направо) (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Сборная Южной Кореи выставила на смешанные командные соревнования против 145-килограммового француза Тедди Ринера дзюдоиста Ли Ён Хвана, который выступает в категории до 81 кг.

Поединок продолжался полторы минуты, Ринер выиграл иппоном.

Причины такого решения корейской команды неизвестны, отмечает RMC Sport.

Соперник Ринера по финалу личного турнира в весе свыше 100 кг Ким Мин Чон был заявлен на командный турнир, но в предыдущем раунде против сборной Турции схватку не проводил.

Сборная Франции вышла в полуфинал командного турнира, победив корейскую команду со счетом 4:1.

Ринер — первый в истории четырехкратный олимпийский чемпион по дзюдо и самый титулованный дзюдоист в истории Олимпиад (четыре золота и две бронзы).

Ли Ён Хван выиграл в Париже бронзу в весе до 81 кг. Он является чемпионом Азии и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.

Российские дзюдоисты отказались участвовать в Олимпиаде в Париже.