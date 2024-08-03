На Олимпиаде против дзюдоиста Ринера вышел кореец на 60 кг легче
Сборная Южной Кореи выставила на смешанные командные соревнования против 145-килограммового француза Тедди Ринера дзюдоиста Ли Ён Хвана, который выступает в категории до 81 кг.
Поединок продолжался полторы минуты, Ринер выиграл иппоном.
Причины такого решения корейской команды неизвестны, отмечает RMC Sport.
Соперник Ринера по финалу личного турнира в весе свыше 100 кг Ким Мин Чон был заявлен на командный турнир, но в предыдущем раунде против сборной Турции схватку не проводил.
Сборная Франции вышла в полуфинал командного турнира, победив корейскую команду со счетом 4:1.
Ринер — первый в истории четырехкратный олимпийский чемпион по дзюдо и самый титулованный дзюдоист в истории Олимпиад (четыре золота и две бронзы).
Ли Ён Хван выиграл в Париже бронзу в весе до 81 кг. Он является чемпионом Азии и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.
Российские дзюдоисты отказались участвовать в Олимпиаде в Париже.
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