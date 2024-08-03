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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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На Олимпиаде против дзюдоиста Ринера вышел кореец на 60 кг легче

На Олимпиаде против дзюдоиста Тедди Ринера поставили корейца на 60 кг легче
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Тедди Ринер, вес которого составляет около 145 кг, победил иппоном Ли Ён Хвана, который выступает в категории до 81 кг. Более подходящий по весу соперник был заявлен на командный турнир, но в схватках не участвовал
Ли Ён Хван и Тедди Ринер&nbsp;(слева направо)&nbsp;
Ли Ён Хван и Тедди Ринер (слева направо)  (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Сборная Южной Кореи выставила на смешанные командные соревнования против 145-килограммового француза Тедди Ринера дзюдоиста Ли Ён Хвана, который выступает в категории до 81 кг.

Поединок продолжался полторы минуты, Ринер выиграл иппоном.

Причины такого решения корейской команды неизвестны, отмечает RMC Sport.

Соперник Ринера по финалу личного турнира в весе свыше 100 кг Ким Мин Чон был заявлен на командный турнир, но в предыдущем раунде против сборной Турции схватку не проводил.

Сборная Франции вышла в полуфинал командного турнира, победив корейскую команду со счетом 4:1.

Ринер стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по дзюдо
Спорт
Тедди Ринер

Ринер — первый в истории четырехкратный олимпийский чемпион по дзюдо и самый титулованный дзюдоист в истории Олимпиад (четыре золота и две бронзы).

Ли Ён Хван выиграл в Париже бронзу в весе до 81 кг. Он является чемпионом Азии и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.

Российские дзюдоисты отказались участвовать в Олимпиаде в Париже.

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Анна Сатдинова
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