Белорус Золотой выиграл серебро в академической гребле на Олимпиаде
Белорус Евгений Золотой стал вторым в соревнованиях одиночек по академической гребле на Олимпиаде в Париже.
24-летний белорус, выступающий в нейтральном статусе, показал время 6 минут 42,96 секунды на дистанции 2000 м.
Победителем стал трехкратный чемпион мира Оливер Зайдлер, который принес Германии первую медаль Игр в этой дисциплине с 2000 года.
Бронзу завоевал голландец Симон ван Дорп — это первая награда Олимпиады для Нидерландов в этом виде с 1968 года.
Белорусские спортсмены выиграли в Париже уже три медали — ранее золото и серебро в прыжках на батуте взяли, соответственно, Иван Литвинович и Виолетта Бордиловская.
Золотой на юниорском и молодежном уровнях выступал в двойках и четверках, становился призером чемпионатов Европы и мира.
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