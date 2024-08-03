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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Белорус Золотой выиграл серебро в академической гребле на Олимпиаде

Белорус Золотой выиграл серебро в академической гребле на Олимпиаде в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Евгений Золотой в финале уступил только трехкратному чемпиону мира Оливеру Зайдлеру. Бронза у голландца Симона ван Дорпа
Евгений Золотой
Евгений Золотой (Фото: Alex Davidson / Getty Images)

Белорус Евгений Золотой стал вторым в соревнованиях одиночек по академической гребле на Олимпиаде в Париже.

24-летний белорус, выступающий в нейтральном статусе, показал время 6 минут 42,96 секунды на дистанции 2000 м.

Победителем стал трехкратный чемпион мира Оливер Зайдлер, который принес Германии первую медаль Игр в этой дисциплине с 2000 года.

Бронзу завоевал голландец Симон ван Дорп — это первая награда Олимпиады для Нидерландов в этом виде с 1968 года.

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Белорусские спортсмены выиграли в Париже уже три медали — ранее золото и серебро в прыжках на батуте взяли, соответственно, Иван Литвинович и Виолетта Бордиловская.

Золотой на юниорском и молодежном уровнях выступал в двойках и четверках, становился призером чемпионатов Европы и мира.

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Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 академическая гребля Белоруссия
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