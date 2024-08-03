Рублев объяснил удаление поста о гендерном скандале в боксе на Олимпиаде

Теннисист осудил бой с участием провалившей гендерный тест алжирки Хелиф, назвав ее «мужчиной, который идентифицирует себя как женщина». Россиянин удалил пост, объяснив это тем, что поверил спортивному сайту, и извинился

Андрей Рублев (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев заявил, что удалил пост, в котором осудил насилие над женщинами из-за скандала в боксе на Олимпиаде, потому что недостаточно проверил всю информацию. Слова теннисиста приводит Express.

Рублев в четверг опубликовал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) и X пост, в котором написал, что на Олимпиаде «мы видим в прямом эфире, как мужчина, который идентифицирует себя как женщина, бьет женщину, и никто не останавливает это». Поводом для поста стал 46-секундный бой между алжирской боксершей Иман Хелиф, провалившей гендерный тест, и итальянкой Анджелой Карини.

Позднее Рублев удалил пост. Во время турнира ATP в Вашингтоне Рублев сказал, что хотел выступить против насилия над женщинами, но «недостаточно проверил всю информацию».

По его словам, он поверил информации на спортивном сайте, но не хочет обвинять его и снимать с себя ответственность. «Поэтому я прошу прощения и хочу извиниться за то, что я не проверил эту информацию, и поэтому я ее удалил», — добавил Рублев.

Хелиф не идентифицирует себя как трансгендер или интерсекс, отмечает Express.

В 2023 году ее и китаянку Линь Юйтин дисквалифицировали с чемпионата мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии на основе специальных тестов, проведенных в 2022 и 2023 годах. Тесты показали, что спортсменки имеют «конкурентные преимущества» перед другими женщинами.

Глава IBA Умар Кремлев заявлял, что по результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы. Наличие XY-хромосомы не всегда говорит о том, что человек является мужчиной, но такие нарушения в половом развитии (DSD) могут привести к тому, что у женщин будет повышенный уровень тестостерона и мышечной массы.

Боксерский турнир Олимпиады проводится не IBA, которая была лишена признания МОК.