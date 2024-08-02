Рублев осудил участие провалившей гендерный тест боксерши в Олимпиаде

Теннисист Андрей Рублев сказал, что не может понять логику участия Хелиф в боксерском турнире на Олимпиаде и ему очень жаль итальянскую спортсменку Карини

Андрей Рублев (Фото: Niclas Johansson / Global look press)

Бой между Иман Хелиф и Анджелой Карини на олимпийском женском боксерском турнире стал примером того, как мужчина бьет женщину, считает российский теннисист Андрей Рублев.

Участие Хелиф (а также Линь Юйтин из Тайваня) вызвало один из главных спортивных скандалов Олимпиады в Париже. Иман Хелиф и Линь Юйтин чуть более года назад были дисквалифицированы с чемпионата мира, который проходил под эгидой IBA, после теста на гендерное соответствие. Но на Олимпийские игры МОК их обеих допустил.

Первый бой Хелиф против итальянки Карини длился всего 46 секунд. Пропустив несколько ударов, Карини отказалась продолжать противостояние и покинула ринг, отказавшись пожать руку Хелиф.

Рублев написал в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена), что в этом бою все увидели, «как мужчина, который идентифицирует себя как женщина, бьет женщину (заявляя, что это равный бой), и никто это не останавливает».

Он заявил, что не может понять логику участия Хелиф в турнире. «Мне очень жаль итальянскую спортсменку, которая долгое время готовилась к этому турниру», — написал Рублев.

Позже он удалил пост, скриншот публикации есть у «РБК Спорт».

Ранее в пятницу Международная ассоциация бокса (IBA, сейчас лишена международного признания) осудила участие Хелиф в олимпийском турнире. В организации заявили, что стремятся защитить женщин-боксеров и осуждают как МОК, так и World Boxing за допуск к соревнованиям спортсменов, «не имеющих на это права». Глава IBA Умар Кремлев ранее заявлял, что гендерный тест на ЧМ-2023 показал наличие у Хелиф и Линь Юйтин Х и Y хромосом (что характерно для мужчин).

После боя Хелиф и Карини в МОК заявили, что выступают за право заниматься спортом без дискриминации. В организации напомнили, что Хелиф и Линь Юйтин много лет участвовали в международных соревнованиях по боксу в женской категории, включая Олимпийские игры в Токио, чемпионаты мира и другие турниры, санкционированные IBA. В МОК заявили, что на ЧМ-2023 эти две спортсменки стали «жертвами внезапного и произвольного решения IBA».