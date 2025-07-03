Пять россиянок пробились в третий круг на Уимблдоне

Калинская, в прошлом году выступившая лучше всех россиянок на Уимблдоне, проиграла датчанке Таусон в двух сетах. В третьем круге турнира из россиянок сыграют Андреева, Самсонова, Александрова, Павлюченкова и Рахимова

Анна Калинская (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пробиться в третий круг Уимблдона, проиграв датчанке Кларе Таусон со счетом 3:6, 6:7 (10:12).

Другая россиянка, Людмила Самсонова, в четверг победила во втором круге украинку Юлию Стародубцеву — 6:2, 6:1.

Таким образом, до 1/16 финала на турнире дошли пять российских спортсменок: Мирра Андреева, Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

Рахимову ждет матч с чешкой Линдой Носковой, Андрееву — с американкой Хейли Баптист, Павлюченкову — с японкой Наоми Осакой, Александрову — с турчанкой Зейнеп Сёнмез.

Самсоновой в соперницы может достаться бывшая соотечественница Дарья Касаткина, которая выступает за Австралию.

В прошлом году из россиянок лучше всех на Уимблдоне выступила Калинская, которая дошла до четвертого раунда, но снялась по ходу встречи с Еленой Рыбакиной из-за травмы.