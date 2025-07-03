Пять россиянок пробились в третий круг на Уимблдоне
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пробиться в третий круг Уимблдона, проиграв датчанке Кларе Таусон со счетом 3:6, 6:7 (10:12).
Другая россиянка, Людмила Самсонова, в четверг победила во втором круге украинку Юлию Стародубцеву — 6:2, 6:1.
Таким образом, до 1/16 финала на турнире дошли пять российских спортсменок: Мирра Андреева, Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.
Рахимову ждет матч с чешкой Линдой Носковой, Андрееву — с американкой Хейли Баптист, Павлюченкову — с японкой Наоми Осакой, Александрову — с турчанкой Зейнеп Сёнмез.
Самсоновой в соперницы может достаться бывшая соотечественница Дарья Касаткина, которая выступает за Австралию.
В прошлом году из россиянок лучше всех на Уимблдоне выступила Калинская, которая дошла до четвертого раунда, но снялась по ходу встречи с Еленой Рыбакиной из-за травмы.
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