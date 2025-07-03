Российский обладатель Кубка Стэнли подписал контракт с «Сан-Хосе»
Российский защитник Дмитрий Орлов подписал двухлетний контракт с «Сан-Хосе Шаркс» на $13 млн, сообщила пресс-служба НХЛ.
Орлов начинал карьеру в НХЛ в 2011 году в «Вашингтон Кэпиталз», с которым в 2018-м выиграл Кубок Стэнли. В 2023-м защитник перешел в «Бостон Брюинз», а потом — в «Каролина Харрикейнз».
В прошлом сезоне на счету Орлова было шесть голов и 22 передачи в 76 матчах «регулярки» и четыре голевых паса в плей-офф.
В «Сан-Хосе» в прошлом сезоне играли шесть россиян, команда первой потеряла шансы на плей-офф.
Орлов — чемпион мира 2014 года в составе сборной России.
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