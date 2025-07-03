Александрова за 54 минуты вышла в третий круг Уимблдона

Россиянка за 54 минуты обыграла голландку на Уимблдоне

Екатерина Александрова уверенно обыграла голландку Ламенс — 6:4, 6:0. Она стала четвертой россиянкой, пробившейся в третий круг Уимблдона

Екатерина Александрова (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова второй раз в карьере вышла в третий круг на Уимблдоне — турнире «Большого шлема», который проходит на травяных кортах в Лондоне.

Александрова, 17-я в рейтинге, за 54 минуты обыграла голландку Сюзан Ламенс (69-я) со счетом 6:4, 6:0.

Следующей соперницей россиянки будет турчанка Зейнеп Сёнмез (88-я).

Александрова стала четвертой россиянкой, дошедшей до 1/16 финала, после Камиллы Рахимовой, Мирры Андреевой и Анастасии Павлюченковой.

Александрова в этом сезоне выиграла один турнир WTA — в австрийском Линце в феврале.