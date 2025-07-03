Россиянка за 54 минуты обыграла голландку на Уимблдоне
Российская теннисистка Екатерина Александрова второй раз в карьере вышла в третий круг на Уимблдоне — турнире «Большого шлема», который проходит на травяных кортах в Лондоне.
Александрова, 17-я в рейтинге, за 54 минуты обыграла голландку Сюзан Ламенс (69-я) со счетом 6:4, 6:0.
Следующей соперницей россиянки будет турчанка Зейнеп Сёнмез (88-я).
Александрова стала четвертой россиянкой, дошедшей до 1/16 финала, после Камиллы Рахимовой, Мирры Андреевой и Анастасии Павлюченковой.
Александрова в этом сезоне выиграла один турнир WTA — в австрийском Линце в феврале.
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