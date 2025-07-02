Рублев выиграл второй матч на Уимблдоне

Рублев на тай-брейке проиграл первый сет 320-й ракетке мира Харрису, но потом взял три партии подряд и вышел в третий круг. Его следующим соперником будет француз Маннарино

Андрей Рублев (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев пробился в 1/16 финала Уимблдона — турнира «Большого шлема» с призовым фондом более €62 млн.

Во втором круге турнира Рублев в среду встречался с южноафриканцем Ллойдом Харррисом (320-й в рейтинге) и победил со счетом 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продолжалась почти три часа.

За выход в 1/8 финала Рублев сыграет с французом Адрианом Маннарино (123-й). Россиянин победил француза в трех встречах из четырех за карьеру.

В прошлом году Рублев вылетел с Уимблдона в первом же матче, а в 2023-м показал свой лучший результат на турнире, дойдя до четвертьфинала.