Китайский клуб переедет на самую большую ледовую арену в мире вместо СКА

КХЛ: «Куньлунь» переедет в Петербург на самую большую ледовую арену в мире

От «СКА Арены» из-за закрытия станции метро на следующий сезон отказался СКА. Вместо него на арене стоимостью ₽80 млрд будет играть китайский «Куньлунь», который базировался в Мытищах

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Китайский «Куньлунь» проведет следующий сезон на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, а не в Мытищах, сообщила пресс-служба КХЛ. Из-за этого лига внесет изменения в календарь.

«Куньлунь» с 2020 года из-за пандемии коронавируса играл домашние матчи в Подмосковье. В марте администрация Мытищ заявляла, что китайская команда останется в городе и в следующем сезоне.

19 июня петербургский СКА сообщил, что пока не будет играть на «СКА Арене» из-за низкой транспортной доступности — ближайшую станцию метро «Парк Победы» закрыли на капитальный ремонт.

«СКА Арена» вмещает более 20 тыс. зрителей на хоккейных матчах (это самая большая ледовая арена в мире, на ней несколько раз устанавливали рекорды посещаемости), ее ввели в эксплуатацию в конце 2023 года. Гендиректор Дмитрий Сватковский оценивал стоимость объекта в 60 млрд руб. Позднее стало известно, что она стоила 80 млрд руб.

«Куньлунь» в прошлом сезоне занял девятое место в Западной конференции и снова не попал в плей-офф.