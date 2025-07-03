Китайский клуб переедет на самую большую ледовую арену в мире вместо СКА
Китайский «Куньлунь» проведет следующий сезон на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, а не в Мытищах, сообщила пресс-служба КХЛ. Из-за этого лига внесет изменения в календарь.
«Куньлунь» с 2020 года из-за пандемии коронавируса играл домашние матчи в Подмосковье. В марте администрация Мытищ заявляла, что китайская команда останется в городе и в следующем сезоне.
19 июня петербургский СКА сообщил, что пока не будет играть на «СКА Арене» из-за низкой транспортной доступности — ближайшую станцию метро «Парк Победы» закрыли на капитальный ремонт.
«СКА Арена» вмещает более 20 тыс. зрителей на хоккейных матчах (это самая большая ледовая арена в мире, на ней несколько раз устанавливали рекорды посещаемости), ее ввели в эксплуатацию в конце 2023 года. Гендиректор Дмитрий Сватковский оценивал стоимость объекта в 60 млрд руб. Позднее стало известно, что она стоила 80 млрд руб.
«Куньлунь» в прошлом сезоне занял девятое место в Западной конференции и снова не попал в плей-офф.
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