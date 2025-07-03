Миллер встретился с новым тренером СКА Ларионовым
Глава «Газпрома» Алексей Миллер провел встречу с новым главным тренером петербургского СКА Игорем Ларионовым, сообщила пресс-служба компании.
Миллер обсудил с Ларионовым стоящие перед командой задачи, подготовку к новому сезону КХЛ, формирование тренерского штаба и состава команды. В клубе планируют уделять особое вниманию раскрытию потенциала молодежи.
Ларионов 2 июня сменил на посту главного тренера Романа Ротенберга, который руководил командой с 2022 года. Также в клубе из-за неудовлетворительных результатов в конце мая сменился совет директоров — вместо Александра Медведева его возглавил зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов.
«Газпром» является генеральным спонсором клуба.
В сезоне 2024/25 СКА стал седьмым в Западной конференции в регулярке, а в первом раунде плей-офф проиграл московскому «Динамо».
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