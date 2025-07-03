Миллер встретился с новым тренером СКА Ларионовым

Игорь Ларионов в начале июня возглавил СКА вместо Романа Ротенберга. Алексей Миллер встретился с тренером и обсудил с ним задачи на сезон

Алексей Миллер и Игорь Ларионов (Фото: Телеграм-канал ХК СКА)

Глава «Газпрома» Алексей Миллер провел встречу с новым главным тренером петербургского СКА Игорем Ларионовым, сообщила пресс-служба компании.

Миллер обсудил с Ларионовым стоящие перед командой задачи, подготовку к новому сезону КХЛ, формирование тренерского штаба и состава команды. В клубе планируют уделять особое вниманию раскрытию потенциала молодежи.

Ларионов 2 июня сменил на посту главного тренера Романа Ротенберга, который руководил командой с 2022 года. Также в клубе из-за неудовлетворительных результатов в конце мая сменился совет директоров — вместо Александра Медведева его возглавил зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

«Газпром» является генеральным спонсором клуба.

В сезоне 2024/25 СКА стал седьмым в Западной конференции в регулярке, а в первом раунде плей-офф проиграл московскому «Динамо».