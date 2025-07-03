Португалия попросила УЕФА почтить память Диогу Жоты на женском Евро

FPF попросила УЕФА о минуте молчания в память о Жоте перед женским Евро

Игрок сборной Португалии и его брат-футболист погибли в ДТП в Испании. В португальской федерации заявили, что будут чтить их наследие. Игра женской сборной Португалии на Евро в четверг может начаться с минуты молчания

Диогу Жота (Фото: Carlos Rodrigues / Getty Images)

Португальская федерация футбола (FPF) сообщила, что обратилась в УЕФА с просьбой почтить минутой молчания память погибшего в ДТП нападающего Диогу Жоты перед матчем женского Евро между сборными Португалии и Испании.

Выступавший за «Ливерпуль» с 2020 года Жота и его брат Андре, игравший за португальский «Пенафиел», погибли 3 июля в Испании.

В FPF выразили соболезнования в связи со смертью футболистов и отметили, что «потеряли двух чемпионов».

«Смерть Диогу и Андре Силвы является невосполнимой потерей для португальского футбола, и мы сделаем все возможное, чтобы чтить их наследие каждый день», — заявили в федерации.

Женская сборная Португалии начнет выступление на турнире в Швейцарии в четверг матчем против испанок (начало в 22:00 мск).

Жота провел за сборную Португалии 49 матчей, забил 14 мячей и дважды выиграл с командой Лигу наций УЕФА.