Португалия попросила УЕФА почтить память Диогу Жоты на женском Евро
Португальская федерация футбола (FPF) сообщила, что обратилась в УЕФА с просьбой почтить минутой молчания память погибшего в ДТП нападающего Диогу Жоты перед матчем женского Евро между сборными Португалии и Испании.
Выступавший за «Ливерпуль» с 2020 года Жота и его брат Андре, игравший за португальский «Пенафиел», погибли 3 июля в Испании.
В FPF выразили соболезнования в связи со смертью футболистов и отметили, что «потеряли двух чемпионов».
«Смерть Диогу и Андре Силвы является невосполнимой потерей для португальского футбола, и мы сделаем все возможное, чтобы чтить их наследие каждый день», — заявили в федерации.
Женская сборная Португалии начнет выступление на турнире в Швейцарии в четверг матчем против испанок (начало в 22:00 мск).
Жота провел за сборную Португалии 49 матчей, забил 14 мячей и дважды выиграл с командой Лигу наций УЕФА.
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