Карпин рассказал, что ждет российский футбол без «Газпрома» и госбанков

По мнению тренера сборной России, зависимость российских клубов от поддержки со стороны госкомпаний преувеличена. Если они решал урезать инвестиции, это даже оздоровит рынок, полагает Карпин

Валерий Карпин (Фото: Михаил Гребенщиков/РБК)

Российские топ-клубы получают очень значительные суммы от госкомпаний, но это не значит, что без них команды прекратят существование. Такое мнение в интервью «РБК Спорт» высказал главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин.

По его мнению, сокращение вложений со стороны крупных спонсоров способно даже оздоровить ситуацию в российском футболе.

«Рынок станет реальным. Он просто будет реальным, вот и все. Ни у кого не будет завышенных зарплат. <...> На сегодняшний день в среднем зарплаты футболистов в России завышены на 50% минимум», — сказал Карпин.

В этом контексте он напомнил о кризисе на американском рынке недвижимости, который положил начало мировому финансовому кризису 2008 года. «Был раздут рынок, и в один момент этот мыльный пузырь лопнул. То же самое может произойти (в футболе), если завтра скажут: «Больше не будет вливаний». Соответственно, все зарплаты будут соответствовать текущей ситуации на рынке. Не знаю, каким будет этот рынок», — сказал он.

Российские футбольные клубы имеют давние партнерские отношения с крупными компаниями, в том числе с госучастием. «Зенит» получает финансовую поддержку от «Газпрома», ЦСКА — от ВЭБ.РФ, а «Динамо» — от ВТБ. «Спартак» с 2000 года связан с частной компанией ЛУКОЙЛ (а с 2022 года полностью принадлежит ей).

Президент РФС Александр Дюков ранее заявил «Спорт-Экспрессу», что не видит логики в сокращении финансирования футбола госкомпаниями. Он также выступил против этой идеи.

Валерий Карпин с 2021 года является главным тренером сборной России, а с июня 2025-го возглавил московское «Динамо». Ранее он работал с «Ростовом», «Спартаком», испанской «Мальоркой» и армавирским «Торпедо».