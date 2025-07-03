Карпин рассказал, что ждет российский футбол без «Газпрома» и госбанков
Российские топ-клубы получают очень значительные суммы от госкомпаний, но это не значит, что без них команды прекратят существование. Такое мнение в интервью «РБК Спорт» высказал главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин.
По его мнению, сокращение вложений со стороны крупных спонсоров способно даже оздоровить ситуацию в российском футболе.
«Рынок станет реальным. Он просто будет реальным, вот и все. Ни у кого не будет завышенных зарплат. <...> На сегодняшний день в среднем зарплаты футболистов в России завышены на 50% минимум», — сказал Карпин.
В этом контексте он напомнил о кризисе на американском рынке недвижимости, который положил начало мировому финансовому кризису 2008 года. «Был раздут рынок, и в один момент этот мыльный пузырь лопнул. То же самое может произойти (в футболе), если завтра скажут: «Больше не будет вливаний». Соответственно, все зарплаты будут соответствовать текущей ситуации на рынке. Не знаю, каким будет этот рынок», — сказал он.
Российские футбольные клубы имеют давние партнерские отношения с крупными компаниями, в том числе с госучастием. «Зенит» получает финансовую поддержку от «Газпрома», ЦСКА — от ВЭБ.РФ, а «Динамо» — от ВТБ. «Спартак» с 2000 года связан с частной компанией ЛУКОЙЛ (а с 2022 года полностью принадлежит ей).
Президент РФС Александр Дюков ранее заявил «Спорт-Экспрессу», что не видит логики в сокращении финансирования футбола госкомпаниями. Он также выступил против этой идеи.
Валерий Карпин с 2021 года является главным тренером сборной России, а с июня 2025-го возглавил московское «Динамо». Ранее он работал с «Ростовом», «Спартаком», испанской «Мальоркой» и армавирским «Торпедо».
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