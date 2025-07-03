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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Карпин рассказал, что ждет российский футбол без «Газпрома» и госбанков

Сюжет
Эксклюзивы РБК
По мнению тренера сборной России, зависимость российских клубов от поддержки со стороны госкомпаний преувеличена. Если они решал урезать инвестиции, это даже оздоровит рынок, полагает Карпин
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Михаил Гребенщиков/РБК)

Российские топ-клубы получают очень значительные суммы от госкомпаний, но это не значит, что без них команды прекратят существование. Такое мнение в интервью «РБК Спорт» высказал главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин.

По его мнению, сокращение вложений со стороны крупных спонсоров способно даже оздоровить ситуацию в российском футболе.

«Рынок станет реальным. Он просто будет реальным, вот и все. Ни у кого не будет завышенных зарплат. <...> На сегодняшний день в среднем зарплаты футболистов в России завышены на 50% минимум», — сказал Карпин.

Карпин — РБК: «Зарплаты футболистов в России завышены минимум на 50%»
Спорт
Валерий Карпин

В этом контексте он напомнил о кризисе на американском рынке недвижимости, который положил начало мировому финансовому кризису 2008 года. «Был раздут рынок, и в один момент этот мыльный пузырь лопнул. То же самое может произойти (в футболе), если завтра скажут: «Больше не будет вливаний». Соответственно, все зарплаты будут соответствовать текущей ситуации на рынке. Не знаю, каким будет этот рынок», — сказал он.

Российские футбольные клубы имеют давние партнерские отношения с крупными компаниями, в том числе с госучастием. «Зенит» получает финансовую поддержку от «Газпрома», ЦСКА — от ВЭБ.РФ, а «Динамо» — от ВТБ. «Спартак» с 2000 года связан с частной компанией ЛУКОЙЛ (а с 2022 года полностью принадлежит ей).

Президент РФС Александр Дюков ранее заявил «Спорт-Экспрессу», что не видит логики в сокращении финансирования футбола госкомпаниями. Он также выступил против этой идеи.

Валерий Карпин с 2021 года является главным тренером сборной России, а с июня 2025-го возглавил московское «Динамо». Ранее он работал с «Ростовом», «Спартаком», испанской «Мальоркой» и армавирским «Торпедо».

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Футбол Валерий Карпин ФК Динамо Москва кризис 2008 года
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Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
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