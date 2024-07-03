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Джокович рассказал о желании выучить русский язык

Новак Джокович рассказал о желании выучить русский язык
Бывшая первая ракетка мира уже знает множество иностранных языков, включая немецкий и итальянский, а следующим он хочет выучить русский
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заявил в интервью газете Politika, что хочет выучить русский язык.

37-летний Джокович, помимо родного сербского, достаточно хорошо говорит как минимум на английском, немецком, итальянском, словацком и французском.

«Я хотел бы выучить русский язык и надеюсь, что он придет ко мне немного быстрее, учитывая славянские корни между нашим языком и их. Это мое большое желание», — сказал Джокович.

Джокович потерял звание первой ракетки впервые с августа 2023 года
Спорт
Новак Джокович

Также серб хотел бы выучить китайский или какой-нибудь другой восточный язык. «Но сейчас это нереально, потому что это языки, которые требуют немного больше времени и нужно немного больше себя этому посвящать», — добавил Джокович.

По словам Джоковича, он с детства любил изучать иностранные языки. «Теннис — это вид спорта, который требует постоянных путешествий и преданности делу. Даже в мои юношеские годы проводилось множество турниров в разных частях света. Для нас сербов не было много возможностей играть на турнирах нужного уровня в нашем регионе, поэтому нам пришлось объездить всю Европу, Америку и Ближний Восток», — отметил теннисист.

На счету Джоковича 24 титула на турнирах «Большого шлема», что является рекордом.

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Иван Витченко Иван Витченко
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