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Медведев одержал волевую победу над 102-й ракеткой мира на Уимблдоне

Медведев одержал волевую победу над 102-й ракеткой мира Мюллером на Уимблдоне
Российский теннисист в четырех сетах победил француза Александра Мюллера и вышел в третий круг
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

Во втором круге 28-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, победил француза Александра Мюллера, 102-ю ракетку мира, со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:4, 7:5.

Медведев бросил играть на тай-брейке в матче Уимблдона, перепутав счет
Спорт
Даниил Медведев

Следующим соперником россиянина будет победитель пары Чжан Чжичжэнь (Китай) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

В прошлом году Медведев дошел на Уимблдоне до 1/4 финала.

Уимблдон завершится 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Уимблдон Даниил Медведев Александр Мюллер
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
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