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Хачанов вышел во второй круг Уимблдона после отказа Карацева

Хачанов вышел во второй круг Уимблдона после отказа Карацева из-за травмы
Аслан Карацев отказался от продолжения борьбы в четвертом сете из-за травмы. Следующим соперником Хачанова будет француз Кентен Алис
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Isabel Infantes / Reuters)

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом матче 28-летний россиянин, посеянный на турнире под 21-м номером, победил соотечественника Аслана Карацева, 99-ю ракетку мира. При счете 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (13:11), 2:0 в пользу Хачанова Карацев отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

Следующим соперником Хачанова станет француз Кентен Алис (220-й номер рейтинга ATP).

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Федерация тенниса России ранее включила Карацева в число участников предстоящей Олимпиады в Париже. Допуск от МОК он пока не получил.

Уимблдон завершится 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Уимблдон Аслан Карацев Карен Хачанов
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