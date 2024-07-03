Допущенный на Олимпиаду Сафиуллин выиграл на старте Уимблдона, уступая 0:2

Допущенный на Олимпиаду россиянин выиграл матч на Уимблдоне, уступая 0:2

Роман Сафиуллин в первом круге победил 26-го сеяного аргентинца Франсиско Серундоло, проиграв первые два сета

Роман Сафиуллин (Фото: Marijan Murat / dpa / Global Look Press)

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом матче 26-летний россиянин победил аргентинца Франсиско Серундоло, 30-ю ракетку мира, со счетом 6:7 (5:7), 3:6, 7:5, 6:3, 6:4.

Накануне теннисисты успели сыграть только четыре сета, сегодня они доигрывали матч. Серундоло был посеян на турнире под 26-м номером.

Следующим соперником Сафиуллина будет победитель пары Давид Гоффен (Бельгия) — Томаш Махач (Чехия).

Сафиуллин занимает 44-е место в рейтинге ATP, в прошлом году на Уимблдоне он дошел до 1/4 финала.

Сафиуллин ранее получил допуск комиссии МОК на Олимпийские игры в Париже и уже принял приглашение.

Уимблдон завершится 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.