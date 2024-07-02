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Рублев разбил колено в кровь ракеткой в матче первого круга Уимблдона

Российский теннисист после проигранной подачи в неудачно складывающемся матче против аргентинца Франсиско Комесаньи несколько раз сильно ударил по своему колену ракеткой
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев разбил себе колено в кровь ракеткой, не сдержав эмоций после проигранной подачи во время матча первого круга Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема», против аргентинца Франсиско Комесаньи.

Инцидент произошел в третьем сете. Проиграв свою подачу, Рублев несколько раз сильно ударил по своему колену ракеткой, что разбил его в кровь.

Россиянин, посеянный на турнире под шестым номером, уступает Комесанье, 122-й ракетке мира, со счетом 4:6, 7:5, 1:4.

После инцидента с разбитым коленом матч был прерван из-за дождя.

Рублев известен своей несдержанностью на корте. Например, похожим образом он разбивал себе колено в кровь в октябре 2023 года в проигранном итальянцу Яннику Синнеру полуфинальном матче на турнире в Вене.

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Теги
теннис Андрей Рублев (теннисист) Уимблдон
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