Финал чемпионата мира по футболу 2030 года пройдет в Мадриде

Названо место проведения финала чемпионата мира по футболу в 2030 году

Матчи ЧМ-2030 впервые в истории состоятся на трех континентах и в шести странах

Стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Фото: Florencia Tan Jun / Getty Images)

Финальная игра чемпионата мира по футболу 2030 года пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета Marca.

Международная федерация футбола (ФИФА) считает кандидатуру стадиона в испанской столице лучшим вариантом, несмотря на то что марокканская сторона хотела забрать решающий матч себе на фоне скандала вокруг Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и ее экс-главы Луиса Рубиалеса.

Тем не менее в ФИФА по-прежнему не сомневаются, что финал ЧМ-2030 на «Сантьяго Бернабеу» будет оптимальным решением, чему также способствуют «прекрасные отношения» между организацией и мадридским «Реалом». По данным источника Marca, этот вопрос уже решен, хотя официально о месте проведения главного международного футбольного матча 2030 года будет объявлено позже.

Чемпионат мира по футболу в 2030 году впервые в истории пройдет сразу на трех континентах: в Евразии, Африке и Южной Америке. Такое решение было принято на заседании ФИФА в октябре 2023 года, когда в федерации постановили удовлетворить заявки всех стран, пожелавших провести у себя турнир.

Три матча пройдут в Южной Америке. Матч-открытие состоится в Уругвае, где сыграет местная сборная. То же самое касается и первых матчей национальных команд Аргентины и Парагвая. Оставшиеся матчи турнира поделят между собой Испания, Португалия и Марокко.