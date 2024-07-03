 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Сын главного тренера «Спартака» покинул «Интер»

Сын главного тренера «Спартака» Деяна Станковича покинул «Интер»
18-летний полузащитник Александар Станкович отдан в аренду с правом выкупа швейцарскому «Люцерну»
Александар Станкович
Александар Станкович (Фото: Kenta Harada / Getty Images)

«Интер» отдал в аренду швейцарскому «Люцерну» 18-летнего полузащитника Александара Станковича с опцией выкупа. Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Александар — сын Деяна Станковича, который сейчас является главным тренером московского «Спартака».

С «Интером» в 2004–2013 годах Деян Станкович пять раз победил в чемпионате Италии, по разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также завоевал по четыре Кубка и Суперкубка страны.

«Интер» победил «Милан» и досрочно стал чемпионом Италии
Спорт
&quot;Интер&quot; забивает гол в матче с &quot;Миланом&quot;

Сын Станковича является воспитанником «Интера», но пока не провел в основной команде ни одного матча. В прошлом сезоне на счету полузащитника было 36 матчей, семь голов и три результативные передачи за молодежную команду.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Интер Милан Деян Станкович
Материалы по теме
Алексеем Миранчуком заинтересовался клуб из США
Спорт
«Спартак» объявил о переходе бразильского форварда из чемпионата Испании
Спорт
«Спартак» выиграл первый товарищеский матч под руководством Станковича
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 93,7 (-0,26) Инвестиции, 02 июл, 17:39 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,69) Инвестиции, 02 июл, 17:39
В ЕАЭС поддержали механизм введения акциза на медицинский спирт в России Общество, 16:28
Большинство жителей ЕС одобрили идею мирных переговоров России и Украины Политика, 16:27
Глава ЦБ сравнила ситуацию в экономике с бегом по пересеченной местности Экономика, 16:23
Греческий клуб выкупил у «Краснодара» российского футболиста Спорт, 16:23
Как выбрать кондиционер для частного дома Недвижимость, 16:20
В Воронежской области объявили ракетную опасность Политика, 16:19
Что такое бессрочные фьючерсы в криптовалюте. Почему они так популярны Крипто, 16:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Экс-замгубернатора ЯНАО арестовали в Москве по делу о взятке Общество, 16:14
«Пятый канал» занял место «Первого» в тройке ТВ-вещателей Технологии и медиа, 16:12
Минкультуры рекомендовало регионам следить за внешним видом артистов Общество, 16:12
Зеленский призвал Трампа озвучить план быстрого завершения конфликта Политика, 16:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:10
Бизнес владельца водки Stolichnaya признали экстремистским и изъяли Общество, 16:07
Суперкомпьютеры и букмекеры назвали разных фаворитов Евро Спорт, 16:07