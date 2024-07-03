Сын главного тренера «Спартака» покинул «Интер»

18-летний полузащитник Александар Станкович отдан в аренду с правом выкупа швейцарскому «Люцерну»

Александар Станкович (Фото: Kenta Harada / Getty Images)

«Интер» отдал в аренду швейцарскому «Люцерну» 18-летнего полузащитника Александара Станковича с опцией выкупа. Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Александар — сын Деяна Станковича, который сейчас является главным тренером московского «Спартака».

С «Интером» в 2004–2013 годах Деян Станкович пять раз победил в чемпионате Италии, по разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также завоевал по четыре Кубка и Суперкубка страны.

Сын Станковича является воспитанником «Интера», но пока не провел в основной команде ни одного матча. В прошлом сезоне на счету полузащитника было 36 матчей, семь голов и три результативные передачи за молодежную команду.