Суперкомпьютер и букмекеры назвали фаворитов в четвертьфиналах Евро

Лишь во встрече сборных Нидерландов и Турции есть очевидный претендент на победу — по крайней мере, чтобы в этом сходились и суперкомпьютер, и букмекеры

Один из лидеров сборной Германии Тони Кроос (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Во вторник, 2 июля, завершилась первая стадия плей-офф чемпионата Европы по футболу в Германии. В 1/4 финала попали восемь команд, в том числе главные претенденты на победу в турнире: сборные Германии, Испании, Англии и Франции. Суперкомпьютер статистической компании Opta и букмекеры уже определили фаворитов предстоящих противостояний.

Германия — Испания

В первом четвертьфинальном матче хозяева турнира встретятся с Испанией. Суперкомпьютер Opta считает, что немцы одержат победу с вероятностью 34,2%, а испанцы — 38,0%. Шансы ничейного исхода оцениваются в 27,8%. Букмекеры отдают небольшое предпочтение команде Германии, на победу которой они выставляют средний коэффициент 2,70 (в случае угаданного исхода при ставке 1 тыс. руб. размер чистого выигрыша составит 1,7 тыс. руб.). На успех испанцев дают коэффициент 2,85.

Нидерланды — Турция

Из всех четвертьфинальных пар только в этом противостоянии есть явный фаворит. По оценкам суперкомпьютера Opta, вероятность победы Нидерландов над Турцией в основное время составляет 50,1%, а Турции — всего 26%. Шансы ничейного результата составляют 23,9%. Букмекеры тоже уверены в победе Нидерландов. Коэффициент на победу голландцев составляет 1,6, Турции — 6. В случае угаданного исхода при ставке 1 тыс. руб. победа Нидерландов принесет 600 руб., Турции — 5 тыс. руб.

Англия — Швейцария

Шансы на победу Англии суперкомпьютер Opta оценивает в 44,6%, Швейцарии — в 24,5%, а ничья в основное время — в 28,9%. При этом букмекеры тоже видят высокую вероятность ничейного исхода в основное время и выставляют коэффициент на такой результат в 3,05. На победу Англии предлагается коэффициент 2,38, а Швейцарии — 3,75%.

Португалия — Франция

Суперкомпьютер Opta считает, что Франция победит с вероятностью 40,1%, а Португалия — 30,6%. Шансы на ничью составляют 29,8%. Букмекеры дают на победу Франции коэффициент 2,45, а Португалии — 3,35%. На ничью коэффициент составляет 3,10.

На данный момент суперкомпьютер Opta считает сборную Испании главным претендентом на победу на Евро-2024 — шансы команды на триумф оцениваются в 19,48%. Далее по списку следует Англия (18,98%), Франция (18,18%) и Германия (17,15%). На пятом месте с большим отставанием идет команда Нидерландов, шансы на победу которой равны 9,98%.