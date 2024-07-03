Агент опроверг слова о том, что Угальде перешел в «Спартак» только из-за денег

Агент опроверг слова о том, что Угальде перешел в «Спартак» из-за денег

Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, заявил, что его слова о том, что футболист сборной Коста-Рики перешел в московский клуб исключительно по финансовым причинам, были искажены

Манфред Угальде (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Курт Морсинк, агент костариканского форварда «Спартака» Манфреда Угальде, заявил «Матч ТВ», что его слова об исключительно финансовых мотивах перехода нападающего в московский клуб были искажены.

Ранее в La Nacion появилось интервью с Морсинком, в котором тот заявил, что 22-летний Угальде согласился на переход в «Спартак» исключительно из‑за денег и это «не то, что планировали для Угальде в плане футбола».

«Определенно, мои слова были искажены. «Спартак» — большой клуб во всем мире, клуб с большими традициями и большими достижениями», — сказал Морсинк.

Морсинк добавил, что Угальде нисколько не сожалеет о переходе в московский клуб и с нетерпением ждет предстоящего сезона. «Манфред — победитель, который хочет побеждать вместе со «Спартаком», — заключил агент.

Угальде перешел в московский клуб из «Твенте» в конце января. Его трансфер обошелся «красно-белым» в €13 млн (по данным Transfermarkt). В 16 матчах за «Спартак» костариканец забил один гол.