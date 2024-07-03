 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Агент опроверг слова о том, что Угальде перешел в «Спартак» из-за денег

Агент опроверг слова о том, что Угальде перешел в «Спартак» только из-за денег
Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, заявил, что его слова о том, что футболист сборной Коста-Рики перешел в московский клуб исключительно по финансовым причинам, были искажены
Манфред&nbsp;Угальде
Манфред Угальде (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Курт Морсинк, агент костариканского форварда «Спартака» Манфреда Угальде, заявил «Матч ТВ», что его слова об исключительно финансовых мотивах перехода нападающего в московский клуб были искажены.

Ранее в La Nacion появилось интервью с Морсинком, в котором тот заявил, что 22-летний Угальде согласился на переход в «Спартак» исключительно из‑за денег и это «не то, что планировали для Угальде в плане футбола».

«Определенно, мои слова были искажены. «Спартак» — большой клуб во всем мире, клуб с большими традициями и большими достижениями», — сказал Морсинк.

«Спартак» объявил о переходе бразильского форварда из чемпионата Испании
Спорт
Виллиан Жозе

Морсинк добавил, что Угальде нисколько не сожалеет о переходе в московский клуб и с нетерпением ждет предстоящего сезона. «Манфред — победитель, который хочет побеждать вместе со «Спартаком», — заключил агент.

Угальде перешел в московский клуб из «Твенте» в конце января. Его трансфер обошелся «красно-белым» в €13 млн (по данным Transfermarkt). В 16 матчах за «Спартак» костариканец забил один гол.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Манфред Угальде
Материалы по теме
Чем запомнилась карьера Промеса в «Спартаке». Фотогалерея
Спорт
Защитник «Спартака» сравнил сборную Испании с катком
Спорт
Отдавший мошенникам почти ₽1 млн игрок покинул «Спартак»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 93,7 (-0,26) Инвестиции, 02 июл, 17:39 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,69) Инвестиции, 02 июл, 17:39
Три новых фигуранта появились в деле о покушении на Собчак и Симоньян Политика, 13:25
Мэры городов БРИКС+: Современные проблемы мегаполисов и пути их решения Недвижимость, 13:23
Стюарды избили болельщиков Португалии на матче 1/8 финала Евро Спорт, 13:18
УЕФА завел дело на автора дубля в 1/8 финала Евро за жест националистов Спорт, 13:15
Китай ответил на идею Финляндии о мире на Украине после одного звонка Си Политика, 13:14
Минобороны показало кадры уничтожения «Искандером» вертолета под Полтавой Политика, 13:13
Совфед одобрил закон об отсутствии полиса ОСАГО при регистрации машин Общество, 13:02
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Искусственный страх: чем нейросети пугают сотрудников РБК и Millennium, 12:59
Сотрудник хочет работать 36 часов в неделю. Когда это возможно Pro, 12:58
Агент опроверг слова о том, что Угальде перешел в «Спартак» из-за денег Спорт, 12:48
Россия приостановит участие в работе ПА ОБСЕ и перестанет платить взносы Политика, 12:46
Три сотрудника предприятия в Шебекино пострадали при атаке дрона Политика, 12:43
ЦБ сократит продажи юаней в июле Финансы, 12:40
Ученые доказали вред одновременного употребления алкоголя и энергетиков Вино, 12:37