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Евро-2024 ,  
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Суперкомпьютер оценил шансы на победу сборных на Евро-2024

Суперкомпьютер назвал фаворита после 1/8 финала Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Шансы на победу Германии на турнире оцениваются в 20%. Вероятность выигрыша испанцев — 19,2%, а англичан — 17,5%
Тони Кроос
Тони Кроос (Фото: Harry Langer / Global look press)

Германия, Испания и Англия являются главными претендентами на победу в Евро-2024. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta.

Шансы на победу Германии на турнире оцениваются в 20%. Вероятность выигрыша испанцев — 19,2%, а англичан — 17,5%. Французы располагаются на четвертом месте с показателем в 15,2%. Сборной Турции, которая 2 июля сенсационно обыграла австрийцев, на победу на чемпионате Европы — 2024 суперкомпьютер дает 3,1% — меньше, чем кому бы то ни было.

За месяц до старта турнира Opta называл главным фаворитом Англию (19,9%), за день до старта — Францию (18,4%). Германия же всегда шла третьей — 12,4–14,5%. После группового этапа Франция по вероятности победы на Евро (18,21%) опустилась с первого на второе место, Англия (17,22%) — со второго на третье. Тогда согласно оценке суперкомпьютера, который провел 10 тыс. симуляций турнира, вероятность победы хозяев турнира оценивалась в 18,34%.

В четвертьфинале чемпионата Европы сыграют следующие пары:

  • 5 июля. Испания — Германия;
  • 5 июля. Португалия — Франция;
  • 6 июля. Нидерланды — Турция;
  • 6 июля. Англия — Швейцария. 
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Грант Гетадарян Грант Гетадарян
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