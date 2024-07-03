Суперкомпьютер оценил шансы на победу сборных на Евро-2024

Шансы на победу Германии на турнире оцениваются в 20%. Вероятность выигрыша испанцев — 19,2%, а англичан — 17,5%

Тони Кроос (Фото: Harry Langer / Global look press)

Германия, Испания и Англия являются главными претендентами на победу в Евро-2024. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta.

Шансы на победу Германии на турнире оцениваются в 20%. Вероятность выигрыша испанцев — 19,2%, а англичан — 17,5%. Французы располагаются на четвертом месте с показателем в 15,2%. Сборной Турции, которая 2 июля сенсационно обыграла австрийцев, на победу на чемпионате Европы — 2024 суперкомпьютер дает 3,1% — меньше, чем кому бы то ни было.

За месяц до старта турнира Opta называл главным фаворитом Англию (19,9%), за день до старта — Францию (18,4%). Германия же всегда шла третьей — 12,4–14,5%. После группового этапа Франция по вероятности победы на Евро (18,21%) опустилась с первого на второе место, Англия (17,22%) — со второго на третье. Тогда согласно оценке суперкомпьютера, который провел 10 тыс. симуляций турнира, вероятность победы хозяев турнира оценивалась в 18,34%.

В четвертьфинале чемпионата Европы сыграют следующие пары: