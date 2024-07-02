Федерация бокса расследует инцидент с оскорблением на национальной почве

Азербайджанский боец Рзаев на турнире организации Hardcore вступил в перепалку с россиянином Артуром Кулинским, которого назвал «русской свиньей». Позже он извинился, заявив, что был на эмоциях после боя

Джавид Рзаев (Фото: djavid_rz / Instagram (владелец соцсети Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России))

Федерация бокса России проводит разбирательство по факту оскорблений азербайджанского бойца Джавида Рзаева в адрес россиянина Артура Кулинского на турнире по кулачным боям организации Hardcore. Об этом «РБК Спорт» сообщили в федерации.

«Федерация бокса России проводит разбирательство по факту произошедшего. Регламентом предусмотрены спортивные санкции к промоутерам и спортсменам за нарушения», — сказали в федерации.

На прошедшем турнире Рзаев победил россиянина Сергея Приходько. После этого он вступил в перепалку с бойцом Артуром Кулинским, назвав его «русской свиньей», и пытался устроить драку.

Глава организации Анатолий Сульянов остановил азербайджанского бойца, призвав его принести извинения российскому спортсмену, после чего Рзаев извинился.

«Никто не имеет права оскорблять мать, религию и нацию. Ни одну нацию никто не имеет права трогать. Это между вами, но трогать народ я не позволю никому — ни свой, ни чужой. Извинись перед ним», — сказал Сульянов.

Позже 2 июля Рзаев записал отдельное обращение в Instagram (владелец соцсети Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России), в котором объяснил, что не хотел задеть нацию, а слова были адресованы исключительно Кулинскому, а не всем жителям России.

«Я был на эмоциях после сложного проведенного боя, мой мозг и язык не совладали с моими нервами. Я виноват и раскаиваюсь за то, что все это было сказано на всеобщее обозрение», — написал Рзаев.